Миасские полицейские нашли игравших у мемориала подростков

29 августа 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Полицейские выяснили личности игравших на мемориале в Миассе подростков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полицейские Миасса (Челябинская область) выяснили личности подростков, игравших у мемориального комплекса «Скорбящая мать». Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подростки противоправных действий не совершали. «В Миассе полицейские установили подростков, находившихся на территории мемориального комплекса „Скорбящая мать“. Подростки находились возле мемориального комплекса и противоправных действий не предпринимали», — отметили в полиции. В поле зрения правоохранительных органов попали двое юных миасцев. Жители 24 августа сообщили, что ребята у мемориала вели себя неподобающим образом. Члены рабочей группы городского отдела МВД прибыли на место, опросили свидетелей, установили автора сообщения. Полицейские выяснили, что школьники восьми и девяти лет играли на территории памятника в подвижные игры, что на месте символа памяти недопустимо. С родителями и детьми провели беседу, направленную на формирование правовых знаний и недопустимости противоправного поведения. На поведение подростков у памятника отреагировали в полиции и мэрии Миасса. Фотографии инцидента появились в местных соцсетях.

Полицейские Миасса (Челябинская область) выяснили личности подростков, игравших у мемориального комплекса «Скорбящая мать». Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подростки противоправных действий не совершали. «В Миассе полицейские установили подростков, находившихся на территории мемориального комплекса „Скорбящая мать“. Подростки находились возле мемориального комплекса и противоправных действий не предпринимали», — отметили в полиции. В поле зрения правоохранительных органов попали двое юных миасцев. Жители 24 августа сообщили, что ребята у мемориала вели себя неподобающим образом. Члены рабочей группы городского отдела МВД прибыли на место, опросили свидетелей, установили автора сообщения. Полицейские выяснили, что школьники восьми и девяти лет играли на территории памятника в подвижные игры, что на месте символа памяти недопустимо. С родителями и детьми провели беседу, направленную на формирование правовых знаний и недопустимости противоправного поведения. На поведение подростков у памятника отреагировали в полиции и мэрии Миасса. Фотографии инцидента появились в местных соцсетях.