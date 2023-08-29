Миасские полицейские нашли игравших у мемориала подростков

Полицейские Миасса (Челябинская область) выяснили личности подростков, игравших у мемориального комплекса «Скорбящая мать». Как URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, подростки противоправных действий не совершали.
«В Миассе полицейские установили подростков, находившихся на территории мемориального комплекса „Скорбящая мать“. Подростки находились возле мемориального комплекса и противоправных действий не предпринимали», — отметили в полиции.
В поле зрения правоохранительных органов попали двое юных миасцев. Жители 24 августа сообщили, что ребята у мемориала вели себя неподобающим образом. Члены рабочей группы городского отдела МВД прибыли на место, опросили свидетелей, установили автора сообщения. Полицейские выяснили, что школьники восьми и девяти лет играли на территории памятника в подвижные игры, что на месте символа памяти недопустимо. С родителями и детьми провели беседу, направленную на формирование правовых знаний и недопустимости противоправного поведения.
На поведение подростков у памятника отреагировали в полиции и мэрии Миасса. Фотографии инцидента появились в местных соцсетях.
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