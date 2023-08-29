29 августа 2023

Пермская полиция уточнила данные о найденном снаряде

МВД: в найденном в Перми снаряде угрозы нет
© Служба новостей «URA.RU»
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Авиамузей. Пермь, снаряды, авиамузей
Снаряд был обнаружен на территории бывшего мясокомбината Фото:

Снаряд, который нашли в Дзержинском районе Перми, не представлял угрозы. Это выяснилось после обследования обнаруженного боеприпаса, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Пермь.

«Сегодня в отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение об обнаружении неустановленного металлического предмета по улице Дзержинского. На место незамедлительно прибыли спецслужбы. После обследования найденного предмета, выяснилось, что он не представляет угрозы», — сообщили в пресс-службе.

Снаряд был найден на территории бывшего мясокомбината в Дзержинском районе Перми. После обнаружения находки на место прибыли сотрудники МЧС, скорой и полиции.

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Снаряд, который нашли в Дзержинском районе Перми, не представлял угрозы. Это выяснилось после обследования обнаруженного боеприпаса, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Пермь. «Сегодня в отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение об обнаружении неустановленного металлического предмета по улице Дзержинского. На место незамедлительно прибыли спецслужбы. После обследования найденного предмета, выяснилось, что он не представляет угрозы», — сообщили в пресс-службе. Снаряд был найден на территории бывшего мясокомбината в Дзержинском районе Перми. После обнаружения находки на место прибыли сотрудники МЧС, скорой и полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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