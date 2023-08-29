Пермская полиция уточнила данные о найденном снаряде

МВД: в найденном в Перми снаряде угрозы нет

30 августа 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Снаряд был обнаружен на территории бывшего мясокомбината Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Снаряд, который нашли в Дзержинском районе Перми, не представлял угрозы. Это выяснилось после обследования обнаруженного боеприпаса, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Пермь. «Сегодня в отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение об обнаружении неустановленного металлического предмета по улице Дзержинского. На место незамедлительно прибыли спецслужбы. После обследования найденного предмета, выяснилось, что он не представляет угрозы», — сообщили в пресс-службе. Снаряд был найден на территории бывшего мясокомбината в Дзержинском районе Перми. После обнаружения находки на место прибыли сотрудники МЧС, скорой и полиции.

Снаряд, который нашли в Дзержинском районе Перми, не представлял угрозы. Это выяснилось после обследования обнаруженного боеприпаса, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Пермь. «Сегодня в отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение об обнаружении неустановленного металлического предмета по улице Дзержинского. На место незамедлительно прибыли спецслужбы. После обследования найденного предмета, выяснилось, что он не представляет угрозы», — сообщили в пресс-службе. Снаряд был найден на территории бывшего мясокомбината в Дзержинском районе Перми. После обнаружения находки на место прибыли сотрудники МЧС, скорой и полиции.