Пермская полиция уточнила данные о найденном снаряде

Снаряд, который нашли в Дзержинском районе Перми, не представлял угрозы. Это выяснилось после обследования обнаруженного боеприпаса, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Пермь.
«Сегодня в отдел полиции Дзержинского района поступило сообщение об обнаружении неустановленного металлического предмета по улице Дзержинского. На место незамедлительно прибыли спецслужбы. После обследования найденного предмета, выяснилось, что он не представляет угрозы», — сообщили в пресс-службе.
Снаряд был найден на территории бывшего мясокомбината в Дзержинском районе Перми. После обнаружения находки на место прибыли сотрудники МЧС, скорой и полиции.
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