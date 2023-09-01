В Челябинске снизились цены на туры в Таиланд

Челябинцы еще могут воспользоваться спецпредложениями на отдых в Таиланде Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Туры в Таиланд из Челябинска стали более доступными из-за снижения цен. Как URA.RU пояснили участники рынка, эта ситуация продлится недолго в связи с повышенным спросом на данное направление.

«В настоящий момент приобрести тур на двоих на Пхукет в трехзвездочном отеле Таиланда на 9 — 11 ночей будет стоить 100 — 120 тысяч рублей с питанием на базе завтраков. С приближением высокого сезона цена вырастет за тот же тур до 200 тысяч и выше», — сообщила URA.RU генеральный менеджер турбюро «Спутник» Анна Дриботун. Челябинцы могут отправиться в Таиланд из Екатеринбурга с дозаправкой борта на юге Казахстана, а с конца октября — напрямую.

Собеседница URA.RU пояснила, что в течение лета путевки в Таиланд продавались активно после начала ажиотажа в 2022 году, осенью которого власти азиатской страны сняли противоковидные ограничения. Участница рынка уточнила, что некоторые туры летом были «горящими». Это происходило за 3 — 4 дня до вылета.

В пресс-службе туроператора «Библио глобус» URA.RU отметили, что ряд спецпредложений отелей закончился 31 августа, и ближе к началу сезона снижения цен не ожидается. О высоком спросе свидетельствует и то, что цены даже в низкий сезон были на 15 — 20% выше, чем летом 2018 и 2019 годов.

«Летом у нас была обширная полетная программа, на которую не могут влиять никакие сезонные спады, в частности, связанные с началом учебного года. Наша квота на рейсах была заполнена на 100%. В данный момент глубина продаж нарастает, поездки в сентябре и октябре активно бронируются», — рассказали URA.RU в «Библио глобусе».

В турбюро «Спутник» ожидают высоких показателей спроса по итогам года. Эксперты спрогнозировали, что сезон пройдет на более высоком уровне, чем в 2022 году. В августе сотрудники туркомпаний заявили о снижении цен на отдых в Турции в преддверии начала учебного года.