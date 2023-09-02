02 сентября 2023

Дачников предупредили о штрафах за продажу урожая на дороге

Юрист Кудерко: дачники рискуют штрафом за продажу на улицах излишков урожая
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, помидоры, урожай, огурцы, еда, продовольственная безопасность, агро2022
Дачников могут оштрафовать за продажу урожая в неположенных местах Фото:

За торговлю излишками урожая без соответствующего разрешения у станций метро, рядом с магазинами и вдоль дорог российских дачников могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей. Продавцы должны быть оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко.

«Стихийная торговля у метро, магазинов и вдоль улиц является административным нарушением, размер штрафа — от 500 до 2 500 рублей. Под абсолютным запретом в РФ находится торговля продуктами частного животноводства: молоко, яйца, мясо кролика, курицы и других животных», — пояснила Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

Единственным исключением из правил является торговля на ярмарках и рынках, в специально обустроенных для этого местах. Там дачники беспрепятственно могут продавать лично выращенные продукты, возделанные на собственных участках. Также можно свободно реализовывать избытки урожая через объявления или в интернете, продаже знакомым тоже разрешена.

Ранее российским дачникам напоминали про штрафы и судебные дела за самозахват. По словам депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, собственники могут бороться с этим явлением, даже если землей долго никто не пользуется.

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За торговлю излишками урожая без соответствующего разрешения у станций метро, рядом с магазинами и вдоль дорог российских дачников могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей. Продавцы должны быть оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко. «Стихийная торговля у метро, магазинов и вдоль улиц является административным нарушением, размер штрафа — от 500 до 2 500 рублей. Под абсолютным запретом в РФ находится торговля продуктами частного животноводства: молоко, яйца, мясо кролика, курицы и других животных», — пояснила Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм». Единственным исключением из правил является торговля на ярмарках и рынках, в специально обустроенных для этого местах. Там дачники беспрепятственно могут продавать лично выращенные продукты, возделанные на собственных участках. Также можно свободно реализовывать избытки урожая через объявления или в интернете, продаже знакомым тоже разрешена. Ранее российским дачникам напоминали про штрафы и судебные дела за самозахват. По словам депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, собственники могут бороться с этим явлением, даже если землей долго никто не пользуется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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