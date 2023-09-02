Дачников предупредили о штрафах за продажу урожая на дороге

Юрист Кудерко: дачники рискуют штрафом за продажу на улицах излишков урожая

03 сентября 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Дачников могут оштрафовать за продажу урожая в неположенных местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За торговлю излишками урожая без соответствующего разрешения у станций метро, рядом с магазинами и вдоль дорог российских дачников могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей. Продавцы должны быть оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко. «Стихийная торговля у метро, магазинов и вдоль улиц является административным нарушением, размер штрафа — от 500 до 2 500 рублей. Под абсолютным запретом в РФ находится торговля продуктами частного животноводства: молоко, яйца, мясо кролика, курицы и других животных», — пояснила Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм». Единственным исключением из правил является торговля на ярмарках и рынках, в специально обустроенных для этого местах. Там дачники беспрепятственно могут продавать лично выращенные продукты, возделанные на собственных участках. Также можно свободно реализовывать избытки урожая через объявления или в интернете, продаже знакомым тоже разрешена. Ранее российским дачникам напоминали про штрафы и судебные дела за самозахват. По словам депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, собственники могут бороться с этим явлением, даже если землей долго никто не пользуется.

За торговлю излишками урожая без соответствующего разрешения у станций метро, рядом с магазинами и вдоль дорог российских дачников могут оштрафовать на сумму до 2,5 тысячи рублей. Продавцы должны быть оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Об этом предупредила адвокат Елена Кудерко. «Стихийная торговля у метро, магазинов и вдоль улиц является административным нарушением, размер штрафа — от 500 до 2 500 рублей. Под абсолютным запретом в РФ находится торговля продуктами частного животноводства: молоко, яйца, мясо кролика, курицы и других животных», — пояснила Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм». Единственным исключением из правил является торговля на ярмарках и рынках, в специально обустроенных для этого местах. Там дачники беспрепятственно могут продавать лично выращенные продукты, возделанные на собственных участках. Также можно свободно реализовывать избытки урожая через объявления или в интернете, продаже знакомым тоже разрешена. Ранее российским дачникам напоминали про штрафы и судебные дела за самозахват. По словам депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова, собственники могут бороться с этим явлением, даже если землей долго никто не пользуется.