В Сысерти (Свердловская область) 3 августа прошла десятая прогулка «Бажовская верста». Об этом рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.
«В Сысерти прошла юбилейная массовая прогулка „Бажовская верста“, которая ежегодно объединяет тысячи туристов. В рамках туристического события в здании заводоуправления состоялась рабочая встреча при участии первых лиц области. Все участники рабочей группы после обсуждения отправились на финиш „Бажовской версты“, где вместе с шефами из загородного клуба „Белая лошадь“ приготовили для всех участников прогулки грибную похлебку», — сообщил «ВКонтакте» Нисковских.
«Бажовская верста» была посвящена Году педагога и наставника, а также детскому писателю — Владиславу Крапивину. На контрольных пунктах мероприятия были организованы активности, а в завершении прогулки можно было попробовать блюда уральской кухни.
Ранее URA.RU сообщало о встрече во время «Бажовской версты», на которой было принято решение о развитии туристического проекта «Большая Сысерть». Масштабный проект предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей и охватит территорию около четырех тысяч квадратных километров.
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