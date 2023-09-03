03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Свердловской области состоялось мероприятие «Бажовская верста». Фото

Юбилейная массовая прогулка «Бажовская верста» прошла в Сысерти
© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Тальков камень. Сысерть, природа урала, карьер, озеро тальков камень
3 сентября состоялась десятая прогулка «Бажовская верста» Фото:

В Сысерти (Свердловская область) 3 августа прошла десятая прогулка «Бажовская верста». Об этом рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

«В Сысерти прошла юбилейная массовая прогулка „Бажовская верста“, которая ежегодно объединяет тысячи туристов. В рамках туристического события в здании заводоуправления состоялась рабочая встреча при участии первых лиц области. Все участники рабочей группы после обсуждения отправились на финиш „Бажовской версты“, где вместе с шефами из загородного клуба „Белая лошадь“ приготовили для всех участников прогулки грибную похлебку», — сообщил «ВКонтакте» Нисковских.

«Бажовская верста» была посвящена Году педагога и наставника, а также детскому писателю — Владиславу Крапивину. На контрольных пунктах мероприятия были организованы активности, а в завершении прогулки можно было попробовать блюда уральской кухни.

Ранее URA.RU сообщало о встрече во время «Бажовской версты», на которой было принято решение о развитии туристического проекта «Большая Сысерть». Масштабный проект предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей и охватит территорию около четырех тысяч квадратных километров.

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В Сысерти (Свердловская область) 3 августа прошла десятая прогулка «Бажовская верста». Об этом рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. «В Сысерти прошла юбилейная массовая прогулка „Бажовская верста“, которая ежегодно объединяет тысячи туристов. В рамках туристического события в здании заводоуправления состоялась рабочая встреча при участии первых лиц области. Все участники рабочей группы после обсуждения отправились на финиш „Бажовской версты“, где вместе с шефами из загородного клуба „Белая лошадь“ приготовили для всех участников прогулки грибную похлебку», — сообщил «ВКонтакте» Нисковских. «Бажовская верста» была посвящена Году педагога и наставника, а также детскому писателю — Владиславу Крапивину. На контрольных пунктах мероприятия были организованы активности, а в завершении прогулки можно было попробовать блюда уральской кухни. Ранее URA.RU сообщало о встрече во время «Бажовской версты», на которой было принято решение о развитии туристического проекта «Большая Сысерть». Масштабный проект предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей и охватит территорию около четырех тысяч квадратных километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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