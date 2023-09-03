В Свердловской области состоялось мероприятие «Бажовская верста». Фото

Юбилейная массовая прогулка «Бажовская верста» прошла в Сысерти

04 сентября 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

3 сентября состоялась десятая прогулка «Бажовская верста» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) 3 августа прошла десятая прогулка «Бажовская верста». Об этом рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. «В Сысерти прошла юбилейная массовая прогулка „Бажовская верста“, которая ежегодно объединяет тысячи туристов. В рамках туристического события в здании заводоуправления состоялась рабочая встреча при участии первых лиц области. Все участники рабочей группы после обсуждения отправились на финиш „Бажовской версты“, где вместе с шефами из загородного клуба „Белая лошадь“ приготовили для всех участников прогулки грибную похлебку», — сообщил «ВКонтакте» Нисковских. «Бажовская верста» была посвящена Году педагога и наставника, а также детскому писателю — Владиславу Крапивину. На контрольных пунктах мероприятия были организованы активности, а в завершении прогулки можно было попробовать блюда уральской кухни. Ранее URA.RU сообщало о встрече во время «Бажовской версты», на которой было принято решение о развитии туристического проекта «Большая Сысерть». Масштабный проект предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей и охватит территорию около четырех тысяч квадратных километров.

В Сысерти (Свердловская область) 3 августа прошла десятая прогулка «Бажовская верста». Об этом рассказал глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. «В Сысерти прошла юбилейная массовая прогулка „Бажовская верста“, которая ежегодно объединяет тысячи туристов. В рамках туристического события в здании заводоуправления состоялась рабочая встреча при участии первых лиц области. Все участники рабочей группы после обсуждения отправились на финиш „Бажовской версты“, где вместе с шефами из загородного клуба „Белая лошадь“ приготовили для всех участников прогулки грибную похлебку», — сообщил «ВКонтакте» Нисковских. «Бажовская верста» была посвящена Году педагога и наставника, а также детскому писателю — Владиславу Крапивину. На контрольных пунктах мероприятия были организованы активности, а в завершении прогулки можно было попробовать блюда уральской кухни. Ранее URA.RU сообщало о встрече во время «Бажовской версты», на которой было принято решение о развитии туристического проекта «Большая Сысерть». Масштабный проект предусматривает инвестиции более 180 млрд рублей и охватит территорию около четырех тысяч квадратных километров.