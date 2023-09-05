На выборах в Екатеринбурге готовятся задержания

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Выборы 2021 суббота 18 сентября, работа участков. Пермь, полиция
Ранее на жесткую борьбу с провокациями силовиков настроило полпредство Фото:
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В четырех-пяти округах на выборах в думу Екатеринбурга ожидается подкуп избирателей, их подвозы к участкам и так называемые «карусели», но власти к этому готовы. По данным URA.RU, чиновники и силовики намерены подавить незаконные манипуляции по схеме 2022 года.

Ее, как утверждает источник агентства в областном правительстве, опробовали на выборах в думу Первоуральска. «Полиция забирала всех водителей, которые занимались подвозами, и в течение нескольких часов их допрашивала. Они сдали всех заказчиков. Может быть, какое-то количество подвозимых участников „каруселей“ прорвется [к урнам для голосования], но в целом все будут пойманы», — заверил собеседник.

Суть «карусели» заключается в передаче избирателю перед входом на участок уже заполненного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну. А чистый бюллетень — вынести и обменять на деньги.

Как писало URA.RU, в конце августа противодействие «черным» избирательным технологиям обсуждалось на совещании у полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. «Особое внимание, по словам полпреда, нужно уделить вопросам безопасности, в том числе противостоять попыткам дестабилизации общественно-политической обстановки», — сообщала тогда его пресс-служба.

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В четырех-пяти округах на выборах в думу Екатеринбурга ожидается подкуп избирателей, их подвозы к участкам и так называемые «карусели», но власти к этому готовы. По данным URA.RU, чиновники и силовики намерены подавить незаконные манипуляции по схеме 2022 года. Ее, как утверждает источник агентства в областном правительстве, опробовали на выборах в думу Первоуральска. «Полиция забирала всех водителей, которые занимались подвозами, и в течение нескольких часов их допрашивала. Они сдали всех заказчиков. Может быть, какое-то количество подвозимых участников „каруселей“ прорвется [к урнам для голосования], но в целом все будут пойманы», — заверил собеседник. Суть «карусели» заключается в передаче избирателю перед входом на участок уже заполненного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну. А чистый бюллетень — вынести и обменять на деньги. Как писало URA.RU, в конце августа противодействие «черным» избирательным технологиям обсуждалось на совещании у полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. «Особое внимание, по словам полпреда, нужно уделить вопросам безопасности, в том числе противостоять попыткам дестабилизации общественно-политической обстановки», — сообщала тогда его пресс-служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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