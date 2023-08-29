Уральских силовиков мобилизуют перед единым днем голосования

29 августа 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Силовики будут следить за тем, чтобы на избирательных участках не было никаких провокаций Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Все силовые структуры будут мобилизованы перед единым днем голосования, чтобы в Уральском федеральном округе избирательный процесс проходил безопасно и честно. Об этом на совещании с силовиками сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает его пресс-служба. «До единого дня голосования осталось меньше двух недель. Знаю и понимаю, что такое этот финальный отрезок и для органов исполнительной власти, и для правоохранительных структур. Прошу всех максимально мобилизоваться. Мы не имеем ни малейшего права не оправдать ожиданий на демократический и гарантированно безопасный избирательный процесс», — заявил Якушев. Также полпред попросил силовиков противостоять попыткам дестабилизации, которые возможны во время выборов. Это касается использования «черных технологий», давления на членов избиркомов и умышленной порчи предвыборной агитации. В совещании участвовали главы регионов УрФО, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Сергей Бойко, представители ГУ МВД, ГУ МЧС, начальники управлений ФСБ в регионах федерального округа, представители Центральной избирательной комиссии и региональных избиркомов. Они будут обеспечивать безопасность на едином дне голосования 10 сентября. В этом году состоятся выборы губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, городской думы Екатеринбурга, довыборы в законодательные органы регионов и более 190 муниципальных выборов. Законодательному собранию Ямала предстоит выбрать губернатора региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все силовые структуры будут мобилизованы перед единым днем голосования, чтобы в Уральском федеральном округе избирательный процесс проходил безопасно и честно. Об этом на совещании с силовиками сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает его пресс-служба. «До единого дня голосования осталось меньше двух недель. Знаю и понимаю, что такое этот финальный отрезок и для органов исполнительной власти, и для правоохранительных структур. Прошу всех максимально мобилизоваться. Мы не имеем ни малейшего права не оправдать ожиданий на демократический и гарантированно безопасный избирательный процесс», — заявил Якушев. Также полпред попросил силовиков противостоять попыткам дестабилизации, которые возможны во время выборов. Это касается использования «черных технологий», давления на членов избиркомов и умышленной порчи предвыборной агитации. В совещании участвовали главы регионов УрФО, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Сергей Бойко, представители ГУ МВД, ГУ МЧС, начальники управлений ФСБ в регионах федерального округа, представители Центральной избирательной комиссии и региональных избиркомов. Они будут обеспечивать безопасность на едином дне голосования 10 сентября. В этом году состоятся выборы губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, городской думы Екатеринбурга, довыборы в законодательные органы регионов и более 190 муниципальных выборов. Законодательному собранию Ямала предстоит выбрать губернатора региона.