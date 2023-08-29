Уральских силовиков мобилизуют перед единым днем голосования

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, силовики, автомат, оружие, правопорядок, полицейский
Силовики будут следить за тем, чтобы на избирательных участках не было никаких провокаций Фото:
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Выборы-2023

Все силовые структуры будут мобилизованы перед единым днем голосования, чтобы в Уральском федеральном округе избирательный процесс проходил безопасно и честно. Об этом на совещании с силовиками сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает его пресс-служба.

«До единого дня голосования осталось меньше двух недель. Знаю и понимаю, что такое этот финальный отрезок и для органов исполнительной власти, и для правоохранительных структур. Прошу всех максимально мобилизоваться. Мы не имеем ни малейшего права не оправдать ожиданий на демократический и гарантированно безопасный избирательный процесс», — заявил Якушев.

Также полпред попросил силовиков противостоять попыткам дестабилизации, которые возможны во время выборов. Это касается использования «черных технологий», давления на членов избиркомов и умышленной порчи предвыборной агитации.

В совещании участвовали главы регионов УрФО, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Сергей Бойко, представители ГУ МВД, ГУ МЧС, начальники управлений ФСБ в регионах федерального округа, представители Центральной избирательной комиссии и региональных избиркомов. Они будут обеспечивать безопасность на едином дне голосования 10 сентября.

В этом году состоятся выборы губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, городской думы Екатеринбурга, довыборы в законодательные органы регионов и более 190 муниципальных выборов. Законодательному собранию Ямала предстоит выбрать губернатора региона.

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Все силовые структуры будут мобилизованы перед единым днем голосования, чтобы в Уральском федеральном округе избирательный процесс проходил безопасно и честно. Об этом на совещании с силовиками сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, передает его пресс-служба. «До единого дня голосования осталось меньше двух недель. Знаю и понимаю, что такое этот финальный отрезок и для органов исполнительной власти, и для правоохранительных структур. Прошу всех максимально мобилизоваться. Мы не имеем ни малейшего права не оправдать ожиданий на демократический и гарантированно безопасный избирательный процесс», — заявил Якушев. Также полпред попросил силовиков противостоять попыткам дестабилизации, которые возможны во время выборов. Это касается использования «черных технологий», давления на членов избиркомов и умышленной порчи предвыборной агитации. В совещании участвовали главы регионов УрФО, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Сергей Бойко, представители ГУ МВД, ГУ МЧС, начальники управлений ФСБ в регионах федерального округа, представители Центральной избирательной комиссии и региональных избиркомов. Они будут обеспечивать безопасность на едином дне голосования 10 сентября. В этом году состоятся выборы губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, городской думы Екатеринбурга, довыборы в законодательные органы регионов и более 190 муниципальных выборов. Законодательному собранию Ямала предстоит выбрать губернатора региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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