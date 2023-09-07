Mash: на заводе в Москве вспыхнула лаборатория с горючим натрием

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В Москве загорелась лаборатория с горючим натрием, пишет Mash Фото:

На заводе «Салют» в Москве произошел пожар в лаборатории. Известно, что ранее в ней хранился горючий натрий.

«Пожар на заводе „Салют“ в Москве. Загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в связи с этим была проведена эвакуация людей из здания на улице Плеханова.

На третьем этаже здания виден густой черный дым. Завод «Салют» специализируется на производстве корабельных радаров и находится под санкциями США с 2022 года. Пожар получил повышенный ранг, передали в telegram-канал.

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На заводе «Салют» в Москве произошел пожар в лаборатории. Известно, что ранее в ней хранился горючий натрий. «Пожар на заводе „Салют“ в Москве. Загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в связи с этим была проведена эвакуация людей из здания на улице Плеханова. На третьем этаже здания виден густой черный дым. Завод «Салют» специализируется на производстве корабельных радаров и находится под санкциями США с 2022 года. Пожар получил повышенный ранг, передали в telegram-канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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