Mash: на заводе в Москве вспыхнула лаборатория с горючим натрием

В Москве загорелась лаборатория с горючим натрием, пишет Mash
На заводе «Салют» в Москве произошел пожар в лаборатории. Известно, что ранее в ней хранился горючий натрий.
«Пожар на заводе „Салют“ в Москве. Загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в связи с этим была проведена эвакуация людей из здания на улице Плеханова.
На третьем этаже здания виден густой черный дым. Завод «Салют» специализируется на производстве корабельных радаров и находится под санкциями США с 2022 года. Пожар получил повышенный ранг, передали в telegram-канал.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.