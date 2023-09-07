Mash: на заводе в Москве вспыхнула лаборатория с горючим натрием 07 сентября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 + В Москве загорелась лаборатория с горючим натрием, пишет Mash Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе «Салют» в Москве произошел пожар в лаборатории. Известно, что ранее в ней хранился горючий натрий. «Пожар на заводе „Салют“ в Москве. Загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в связи с этим была проведена эвакуация людей из здания на улице Плеханова. На третьем этаже здания виден густой черный дым. Завод «Салют» специализируется на производстве корабельных радаров и находится под санкциями США с 2022 года. Пожар получил повышенный ранг, передали в telegram-канал. На заводе «Салют» в Москве произошел пожар в лаборатории. Известно, что ранее в ней хранился горючий натрий. «Пожар на заводе „Салют“ в Москве. Загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что в связи с этим была проведена эвакуация людей из здания на улице Плеханова. На третьем этаже здания виден густой черный дым. Завод «Салют» специализируется на производстве корабельных радаров и находится под санкциями США с 2022 года. Пожар получил повышенный ранг, передали в telegram-канал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям