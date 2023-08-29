На Комсомольской площади в Москве горит склад. Фото, видео

29 августа 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

В Москве загорелись склады (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU На Комсомольской площади в Москве произошло возгорание на складе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Загорелся склад на Комсомольской площади», — рассказал корреспондент. Он добавил, что пожар достаточно сильный. Пострадавшие отсутствуют, так как склады были пустые. Ранее стало известно, что крупный пожар вспыхнул на Площади трех вокзалов в Москве. Площадь окутана дымом. Дым от пожара виден в нескольких местах российской столицы Фото: Георгий Бергал Пожарные заняты тушением пожара Фото: Георгий Бергал Пострадавших среди населения нет Фото: Георгий Бергал Обновлено в 21:01. Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

На Комсомольской площади в Москве произошло возгорание на складе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Загорелся склад на Комсомольской площади», — рассказал корреспондент. Он добавил, что пожар достаточно сильный. Пострадавшие отсутствуют, так как склады были пустые. Ранее стало известно, что крупный пожар вспыхнул на Площади трех вокзалов в Москве. Площадь окутана дымом. Обновлено в 21:01. Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.