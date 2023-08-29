В Москве загорелись склады (архивное фото)
На Комсомольской площади в Москве произошло возгорание на складе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Загорелся склад на Комсомольской площади», — рассказал корреспондент. Он добавил, что пожар достаточно сильный. Пострадавшие отсутствуют, так как склады были пустые.
Ранее стало известно, что крупный пожар вспыхнул на Площади трех вокзалов в Москве. Площадь окутана дымом.
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Дым от пожара виден в нескольких местах российской столицы
Пожарные заняты тушением пожара
Пострадавших среди населения нет
Обновлено в 21:01. Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
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