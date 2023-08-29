На Комсомольской площади в Москве горит склад. Фото, видео

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Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар, пожарная лестница
В Москве загорелись склады (архивное фото) Фото:

На Комсомольской площади в Москве произошло возгорание на складе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Загорелся склад на Комсомольской площади», — рассказал корреспондент. Он добавил, что пожар достаточно сильный. Пострадавшие отсутствуют, так как склады были пустые.

Ранее стало известно, что крупный пожар вспыхнул на Площади трех вокзалов в Москве. Площадь окутана дымом.

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Дым от пожара виден в нескольких местах российской столицы
Дым от пожара виден в нескольких местах российской столицы
Фото:
Пожарные заняты тушением пожара
Пожарные заняты тушением пожара
Фото:
Пострадавших среди населения нет
Пострадавших среди населения нет
Фото:

Обновлено в 21:01. Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

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На Комсомольской площади в Москве произошло возгорание на складе. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Загорелся склад на Комсомольской площади», — рассказал корреспондент. Он добавил, что пожар достаточно сильный. Пострадавшие отсутствуют, так как склады были пустые. Ранее стало известно, что крупный пожар вспыхнул на Площади трех вокзалов в Москве. Площадь окутана дымом. Обновлено в 21:01. Пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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