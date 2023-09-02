В МЧС сообщили подробности об утечке пропана на АЗС в Москве

На АЗС нет угрозы пожара после утечки пропана
Информация об угрозе пожара после разгерметизации баллона с пропаном на заправке в Северном Бутово (Москва) не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
«Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности», — передает сообщение спасателей РИА Новости. После обнаружения утечки на АЗС все люди были эвакуированы.
Ранее на АЗС в Москве произошла крупная утечка газа. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар.
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