В МЧС сообщили подробности об утечке пропана на АЗС в Москве МЧС опровергло информацию о пожаре после утечки пропана на заправке в Москве 03 сентября 2023 в 00:20 Размер текста - 17 + На АЗС нет угрозы пожара после утечки пропана Фото: Московец Илья © URA.RU Информация об угрозе пожара после разгерметизации баллона с пропаном на заправке в Северном Бутово (Москва) не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России. «Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности», — передает сообщение спасателей РИА Новости. После обнаружения утечки на АЗС все люди были эвакуированы. Ранее на АЗС в Москве произошла крупная утечка газа. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар. Информация об угрозе пожара после разгерметизации баллона с пропаном на заправке в Северном Бутово (Москва) не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России. «Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности», — передает сообщение спасателей РИА Новости. После обнаружения утечки на АЗС все люди были эвакуированы. Ранее на АЗС в Москве произошла крупная утечка газа. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям