02 сентября 2023

В МЧС сообщили подробности об утечке пропана на АЗС в Москве

МЧС опровергло информацию о пожаре после утечки пропана на заправке в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, топливо, бензозаправка, азс
На АЗС нет угрозы пожара после утечки пропана Фото:

Информация об угрозе пожара после разгерметизации баллона с пропаном на заправке в Северном Бутово (Москва) не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

«Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности», — передает сообщение спасателей РИА Новости. После обнаружения утечки на АЗС все люди были эвакуированы.

Ранее на АЗС в Москве произошла крупная утечка газа. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар.

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Информация об угрозе пожара после разгерметизации баллона с пропаном на заправке в Северном Бутово (Москва) не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России. «Информация, опубликованная в некоторых СМИ об угрозе распространения огня, не соответствует действительности», — передает сообщение спасателей РИА Новости. После обнаружения утечки на АЗС все люди были эвакуированы. Ранее на АЗС в Москве произошла крупная утечка газа. Из строя вышел наземный 9-кубовый резервуар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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