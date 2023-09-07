ФСБ, Росгвардия и полиция провели рейд в челябинских садах в поисках мигрантов

Проверки прошли в садовых товариществах Курчатовского района Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Масштабный рейд с целью выявления нарушений миграционного законодательства прошел в садовых товариществах Челябинска. В нем участвовали представители практических всех силовых структур, сообщили 8 сентября URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками Управления по вопросам миграции, совместно с центром по противодействию экстремизму, ФСБ и при силовой поддержке управления Росгвардии проведены рейдовые мероприятия в садовых товариществах Курчатовского района Челябинска. Пресечено 10 правонарушений в сфере миграции, восемь иностранцев привлекли к административной ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что двух мигрантов по решению суда депортируют из страны. Устанавливаются местные жители, которые предоставили мигрантам жилье в садах, но не уведомили об этом в положенный срок органы миграционного учета. Всего за 2023 год в Челябинской области зафиксировано почти 9,5 тысячи случаев нарушений миграционного законодательства. Из них 2,5 тысячи нарушений допустили работодатели.

О визите силовиков, оцепивших территории СНТ, накануне сообщили URA.RU местные жители. На тот момент силовики не комментировали происходящее, а в садовых товариществах говорили об учениях.