07 сентября 2023

ФСБ, Росгвардия и полиция провели рейд в челябинских садах в поисках мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастарбайтеры. УФМС. Мигранты. Челябинск., мигранты, уфмс, гастарбайтеры
Проверки прошли в садовых товариществах Курчатовского района Челябинска Фото:

Масштабный рейд с целью выявления нарушений миграционного законодательства прошел в садовых товариществах Челябинска. В нем участвовали представители практических всех силовых структур, сообщили 8 сентября URA.RU в ГУ МВД по региону.

«Сотрудниками Управления по вопросам миграции, совместно с центром по противодействию экстремизму, ФСБ и при силовой поддержке управления Росгвардии проведены рейдовые мероприятия в садовых товариществах Курчатовского района Челябинска. Пресечено 10 правонарушений в сфере миграции, восемь иностранцев привлекли к административной ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что двух мигрантов по решению суда депортируют из страны. Устанавливаются местные жители, которые предоставили мигрантам жилье в садах, но не уведомили об этом в положенный срок органы миграционного учета. Всего за 2023 год в Челябинской области зафиксировано почти 9,5 тысячи случаев нарушений миграционного законодательства. Из них 2,5 тысячи нарушений допустили работодатели.

О визите силовиков, оцепивших территории СНТ, накануне сообщили URA.RU местные жители. На тот момент силовики не комментировали происходящее, а в садовых товариществах говорили об учениях.

По итогам рейдов два иностранца будут высланы из России
По итогам рейдов два иностранца будут высланы из России
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Масштабный рейд с целью выявления нарушений миграционного законодательства прошел в садовых товариществах Челябинска. В нем участвовали представители практических всех силовых структур, сообщили 8 сентября URA.RU в ГУ МВД по региону. «Сотрудниками Управления по вопросам миграции, совместно с центром по противодействию экстремизму, ФСБ и при силовой поддержке управления Росгвардии проведены рейдовые мероприятия в садовых товариществах Курчатовского района Челябинска. Пресечено 10 правонарушений в сфере миграции, восемь иностранцев привлекли к административной ответственности», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что двух мигрантов по решению суда депортируют из страны. Устанавливаются местные жители, которые предоставили мигрантам жилье в садах, но не уведомили об этом в положенный срок органы миграционного учета. Всего за 2023 год в Челябинской области зафиксировано почти 9,5 тысячи случаев нарушений миграционного законодательства. Из них 2,5 тысячи нарушений допустили работодатели. О визите силовиков, оцепивших территории СНТ, накануне сообщили URA.RU местные жители. На тот момент силовики не комментировали происходящее, а в садовых товариществах говорили об учениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...