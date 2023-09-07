Свердловчанин пытался из ревности убить бывшую жену и троих детей

08 сентября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Житель Качканара пытался поджечь бывшую жену и троих детей Фото: Илья Московец © URA.RU В Качканаре (Свердловская область) 28-летний местный житель пытался из-за чувства ревности поджечь бывшую супругу, а также детей семи, пяти и двух лет. За это он получил девять лет колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 июля 2022 года качканарец испытал ревность к своей бывшей супруге. Из-за этого он пришел в общежитие, где она живет с тремя детьми, облил дверь бензином и поджег. После этого мужчина скрылся. Пожар удалось потушить соседям и спасателям. Вскоре подозреваемого задержали, на его завели уголовное дело за «покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом». Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В Качканаре (Свердловская область) 28-летний местный житель пытался из-за чувства ревности поджечь бывшую супругу, а также детей семи, пяти и двух лет. За это он получил девять лет колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 июля 2022 года качканарец испытал ревность к своей бывшей супруге. Из-за этого он пришел в общежитие, где она живет с тремя детьми, облил дверь бензином и поджег. После этого мужчина скрылся. Пожар удалось потушить соседям и спасателям. Вскоре подозреваемого задержали, на его завели уголовное дело за «покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом». Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.