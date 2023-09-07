07 сентября 2023

Свердловчанин пытался из ревности убить бывшую жену и троих детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, прокуратура свердловской области
Житель Качканара пытался поджечь бывшую жену и троих детей Фото:

В Качканаре (Свердловская область) 28-летний местный житель пытался из-за чувства ревности поджечь бывшую супругу, а также детей семи, пяти и двух лет. За это он получил девять лет колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 июля 2022 года качканарец испытал ревность к своей бывшей супруге. Из-за этого он пришел в общежитие, где она живет с тремя детьми, облил дверь бензином и поджег. После этого мужчина скрылся. Пожар удалось потушить соседям и спасателям.

Вскоре подозреваемого задержали, на его завели уголовное дело за «покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом». Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Качканаре (Свердловская область) 28-летний местный житель пытался из-за чувства ревности поджечь бывшую супругу, а также детей семи, пяти и двух лет. За это он получил девять лет колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 июля 2022 года качканарец испытал ревность к своей бывшей супруге. Из-за этого он пришел в общежитие, где она живет с тремя детьми, облил дверь бензином и поджег. После этого мужчина скрылся. Пожар удалось потушить соседям и спасателям. Вскоре подозреваемого задержали, на его завели уголовное дело за «покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом». Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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