Свердловчанин пытался из ревности убить бывшую жену и троих детей

В Качканаре (Свердловская область) 28-летний местный житель пытался из-за чувства ревности поджечь бывшую супругу, а также детей семи, пяти и двух лет. За это он получил девять лет колонии строгого режима.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 июля 2022 года качканарец испытал ревность к своей бывшей супруге. Из-за этого он пришел в общежитие, где она живет с тремя детьми, облил дверь бензином и поджег. После этого мужчина скрылся. Пожар удалось потушить соседям и спасателям.
Вскоре подозреваемого задержали, на его завели уголовное дело за «покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом». Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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