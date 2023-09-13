Певица Ольга Бузова отменила шоу в Челябинске

Шоу было запланировано на 16 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Ольга Бузова за три дня до события отменила концерт в Челябинске. Шоу было запланировано на 16 сентября, сообщается на портале городских зрелищных касс.

«Концерт Ольги Бузовой, запланированный на 16 сентября по техническим причинам отменен. Шоу должно было состоятся в конгресс-холле Центра Международной торговли», — говорится на портале.

Ранее в Челябинске были проданы все билеты на шоу певицы Ольги Бузовой «Вот она я», который должен был пройти 16 сентября. О том, что не осталось свободных мест, сообщалось на сайте городских зрелищных касс.