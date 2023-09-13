Певица Ольга Бузова отменила шоу в Челябинске

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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Шоу было запланировано на 16 сентября Фото:

Певица Ольга Бузова за три дня до события отменила концерт в Челябинске. Шоу было запланировано на 16 сентября, сообщается на портале городских зрелищных касс.

«Концерт Ольги Бузовой, запланированный на 16 сентября по техническим причинам отменен. Шоу должно было состоятся в конгресс-холле Центра Международной торговли», — говорится на портале.

Ранее в Челябинске были проданы все билеты на шоу певицы Ольги Бузовой «Вот она я», который должен был пройти 16 сентября. О том, что не осталось свободных мест, сообщалось на сайте городских зрелищных касс.

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Певица Ольга Бузова за три дня до события отменила концерт в Челябинске. Шоу было запланировано на 16 сентября, сообщается на портале городских зрелищных касс. «Концерт Ольги Бузовой, запланированный на 16 сентября по техническим причинам отменен. Шоу должно было состоятся в конгресс-холле Центра Международной торговли», — говорится на портале. Ранее в Челябинске были проданы все билеты на шоу певицы Ольги Бузовой «Вот она я», который должен был пройти 16 сентября. О том, что не осталось свободных мест, сообщалось на сайте городских зрелищных касс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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