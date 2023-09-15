На незаконной свалке в челябинском поселке начали вычищать завалы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свалку, закрытую в 1980-х годах, начали ликвидировать
Свалку, закрытую в 1980-х годах, начали ликвидировать Фото:

В поселке Батуринский Еманжелинского района (Челябинская область) начались работы по ликвидации незаконной гигантской свалки, находящейся там более 50 лет. К решению вопроса подключилось и заксобрание региона.

«Неподалеку от поселка Батуринский началась ликвидация несанкционированной свалки. Она существовала еще с конца 50-х годов прошлого века, в 80-е годы была закрыта. Однако периодически сюда попадал мусор», — уточнили URA.RU в минэкологии.

Въезд на территорию свалки запретили. Ситуацию поставили на контроль власти района, минэкологии, прокуратура и ГУ МВД региона. За ликвидацией мусора также следят надзорные ведомства. Министр экологии региона Сергей Лихачев заявил, что к ответственности за сброс отходов вблизи Батуринского с начала года уже привлекли несколько предпринимателей. Сейчас решается вопрос о включении свалки в объекты накопленного вреда.

«Масштабные работы по ликвидации несанкционированных свалок в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера идут второй год. К этой работе подключились и депутаты заксобрания. Ситуацию с Еманжелинским районом мы берем под свой контроль», — сообщил URA.RU председатель комитета ЗСО по экологии и природопользованию Михаил Махов.

Свалку обнаружил регисполком «Народного фронта» (ОНФ). Как рассказал URA.RU руководитель челябинского ОНФ Денис Рыжий администрация района была осведомлена о мусоре, но не предпринимала действий. На десятках гектаров вблизи водоема расположились строительные и бытовые отходы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после обнаружения свалки экстренно направил в поселок комиссию. Он пообещал, что все виновные будут наказаны, а главу Еманжелинского района Евгения Светлова обязал докладывать ему лично о ходе ликвидации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Батуринский Еманжелинского района (Челябинская область) начались работы по ликвидации незаконной гигантской свалки, находящейся там более 50 лет. К решению вопроса подключилось и заксобрание региона. «Неподалеку от поселка Батуринский началась ликвидация несанкционированной свалки. Она существовала еще с конца 50-х годов прошлого века, в 80-е годы была закрыта. Однако периодически сюда попадал мусор», — уточнили URA.RU в минэкологии. Въезд на территорию свалки запретили. Ситуацию поставили на контроль власти района, минэкологии, прокуратура и ГУ МВД региона. За ликвидацией мусора также следят надзорные ведомства. Министр экологии региона Сергей Лихачев заявил, что к ответственности за сброс отходов вблизи Батуринского с начала года уже привлекли несколько предпринимателей. Сейчас решается вопрос о включении свалки в объекты накопленного вреда. «Масштабные работы по ликвидации несанкционированных свалок в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера идут второй год. К этой работе подключились и депутаты заксобрания. Ситуацию с Еманжелинским районом мы берем под свой контроль», — сообщил URA.RU председатель комитета ЗСО по экологии и природопользованию Михаил Махов. Свалку обнаружил регисполком «Народного фронта» (ОНФ). Как рассказал URA.RU руководитель челябинского ОНФ Денис Рыжий администрация района была осведомлена о мусоре, но не предпринимала действий. На десятках гектаров вблизи водоема расположились строительные и бытовые отходы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после обнаружения свалки экстренно направил в поселок комиссию. Он пообещал, что все виновные будут наказаны, а главу Еманжелинского района Евгения Светлова обязал докладывать ему лично о ходе ликвидации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...