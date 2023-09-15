Свалку, закрытую в 1980-х годах, начали ликвидировать Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Батуринский Еманжелинского района (Челябинская область) начались работы по ликвидации незаконной гигантской свалки, находящейся там более 50 лет. К решению вопроса подключилось и заксобрание региона.

«Неподалеку от поселка Батуринский началась ликвидация несанкционированной свалки. Она существовала еще с конца 50-х годов прошлого века, в 80-е годы была закрыта. Однако периодически сюда попадал мусор», — уточнили URA.RU в минэкологии.

Въезд на территорию свалки запретили. Ситуацию поставили на контроль власти района, минэкологии, прокуратура и ГУ МВД региона. За ликвидацией мусора также следят надзорные ведомства. Министр экологии региона Сергей Лихачев заявил, что к ответственности за сброс отходов вблизи Батуринского с начала года уже привлекли несколько предпринимателей. Сейчас решается вопрос о включении свалки в объекты накопленного вреда.

«Масштабные работы по ликвидации несанкционированных свалок в регионе по инициативе губернатора Алексея Текслера идут второй год. К этой работе подключились и депутаты заксобрания. Ситуацию с Еманжелинским районом мы берем под свой контроль», — сообщил URA.RU председатель комитета ЗСО по экологии и природопользованию Михаил Махов.

Свалку обнаружил регисполком «Народного фронта» (ОНФ). Как рассказал URA.RU руководитель челябинского ОНФ Денис Рыжий администрация района была осведомлена о мусоре, но не предпринимала действий. На десятках гектаров вблизи водоема расположились строительные и бытовые отходы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после обнаружения свалки экстренно направил в поселок комиссию. Он пообещал, что все виновные будут наказаны, а главу Еманжелинского района Евгения Светлова обязал докладывать ему лично о ходе ликвидации.

фото: Людмила Ковалева

фото: Людмила Ковалева