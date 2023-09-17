Бастрыкин взялся за дело свердловского ребенка, которому разбили голову бутылкой

18 сентября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об избиении 10-летнего мальчика в Каменске-Уральском (Свердловская область). Сверстники разбили ребенку голову бутылкой. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту организована проверка. Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале «Следком». Два десятилетних мальчика разбили бутылкой голову сверстнику вечером 15 сентября. Пострадавший выходил на улицу из подъезда, один из нападавших повалил его на землю, а другой ударил бутылкой по голове. Свердловские следователи начали проверку по факту нападения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела об избиении 10-летнего мальчика в Каменске-Уральском (Свердловская область). Сверстники разбили ребенку голову бутылкой. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту организована проверка. Глава ведомства дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале «Следком». Два десятилетних мальчика разбили бутылкой голову сверстнику вечером 15 сентября. Пострадавший выходил на улицу из подъезда, один из нападавших повалил его на землю, а другой ударил бутылкой по голове. Свердловские следователи начали проверку по факту нападения.