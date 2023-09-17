В минздраве раскрыли, сколько врачей не хватает больницам Екатеринбурга

Екатеринбургским больницам не хватает пять врачей-ревматологов

18 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

5 врачей-ревматологов не хватает больницам уральской столицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургские больницы испытывают нехватку врачебных кадров. Лечебным учреждениям города нужно дополнительно пять врачей-ревматологов. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в свердловском минздраве. «Укомплектованность врачами-ревматологами по Екатеринбургу по занятым должностям, по данным оперативного мониторинга на 1 июля, составляет 98,5 — 44 врача. По информации главным внештатных специалистов, потребность во врачам-ревматологах в Екатеринбурге составляет 5 врачей, из них 4 врача для медицинского обеспечения по профилю „ревматология“ взрослого населения, 1 врач для медицинского обеспечения по профилю „ревматология“ детского населения», — отметили в профильном министерстве. Кроме всего, свердловским минздравом осуществляется целевое обучение по программам ординатуры по специальности «Ревматология» за счет бюджета. «Целевое обучение проходит 1 ординатор, который приступит к работе после окончания в 2024 году. В 2023 году закончил обучение по целевому направлению и приступил к работе 1 врач-ревматолог», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что Городская клиническая больница №40 (Екатеринбург) остро нуждается в кадрах. Например, врачу ультразвуковой диагностики (УЗИ) предлагают заработную плату от 40 000 до 55 000 рублей. Вакансии тогда разместил свердловский минздрав. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургские больницы испытывают нехватку врачебных кадров. Лечебным учреждениям города нужно дополнительно пять врачей-ревматологов. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в свердловском минздраве. «Укомплектованность врачами-ревматологами по Екатеринбургу по занятым должностям, по данным оперативного мониторинга на 1 июля, составляет 98,5 — 44 врача. По информации главным внештатных специалистов, потребность во врачам-ревматологах в Екатеринбурге составляет 5 врачей, из них 4 врача для медицинского обеспечения по профилю „ревматология“ взрослого населения, 1 врач для медицинского обеспечения по профилю „ревматология“ детского населения», — отметили в профильном министерстве. Кроме всего, свердловским минздравом осуществляется целевое обучение по программам ординатуры по специальности «Ревматология» за счет бюджета. «Целевое обучение проходит 1 ординатор, который приступит к работе после окончания в 2024 году. В 2023 году закончил обучение по целевому направлению и приступил к работе 1 врач-ревматолог», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что Городская клиническая больница №40 (Екатеринбург) остро нуждается в кадрах. Например, врачу ультразвуковой диагностики (УЗИ) предлагают заработную плату от 40 000 до 55 000 рублей. Вакансии тогда разместил свердловский минздрав.