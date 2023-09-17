В минздраве раскрыли, сколько врачей не хватает больницам Екатеринбурга

Екатеринбургские больницы испытывают нехватку врачебных кадров. Лечебным учреждениям города нужно дополнительно пять врачей-ревматологов. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились в свердловском минздраве.
«Укомплектованность врачами-ревматологами по Екатеринбургу по занятым должностям, по данным оперативного мониторинга на 1 июля, составляет 98,5 — 44 врача. По информации главным внештатных специалистов, потребность во врачам-ревматологах в Екатеринбурге составляет 5 врачей, из них 4 врача для медицинского обеспечения по профилю „ревматология“ взрослого населения, 1 врач для медицинского обеспечения по профилю „ревматология“ детского населения», — отметили в профильном министерстве.
Кроме всего, свердловским минздравом осуществляется целевое обучение по программам ординатуры по специальности «Ревматология» за счет бюджета. «Целевое обучение проходит 1 ординатор, который приступит к работе после окончания в 2024 году. В 2023 году закончил обучение по целевому направлению и приступил к работе 1 врач-ревматолог», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что Городская клиническая больница №40 (Екатеринбург) остро нуждается в кадрах. Например, врачу ультразвуковой диагностики (УЗИ) предлагают заработную плату от 40 000 до 55 000 рублей. Вакансии тогда разместил свердловский минздрав.
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