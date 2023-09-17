Губернатор Махонин обсудил бюджет Пермского края с правительством и заксобранием

18 сентября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Махонин ранее поручал пересмотреть бюджет Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае состоялся совместный семинар представителей правительства и законодательного собрания. На встрече чиновники отчитались о формировании бюджета региона и поддержке семей участников СВО. В семинаре принял участие губернатор края Дмитрий Махонин, сообщает сайт правительства региона. «Состоялся третий совместный семинар представителей исполнительной и законодательной власти Пермского края. На этот раз ключевыми темами повестки стали поправки в действующий бюджет, меры поддержки участников СВО и их семей, а также реализация федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“», — говорится на сайте. В частности, на заседании рассматривался пакет поправок в бюджет, которые разработали после поручения Махонина о пересмотре распределения бюджета. На семинаре губернатор отметил, что одной из приоритетных в крае является сфера здравоохранения. В частности власти выделят 500 млн рублей на лекарства для льготников. Чиновники доложили, что в бюджете предусмотрены траты на льготные перевозки граждан на различных маршрутах и обучающихся к месту учебы — 140 млн рублей. Также в текущем году в бюджет региона были специальные казначейские кредиты (СКК) в объеме 3,2 млрд рублей на три года под 15% годовых. Часть заемных средств направят на обновление автобусного парка для 16 территорий края. Одной из ключевых повесток стала также поддержка семей участников СВО. В частности, в крае организована бесплатная реабилитация для раненных на СВО военнослужащих. Семьи участников спецоперации получают госвыплаты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае состоялся совместный семинар представителей правительства и законодательного собрания. На встрече чиновники отчитались о формировании бюджета региона и поддержке семей участников СВО. В семинаре принял участие губернатор края Дмитрий Махонин, сообщает сайт правительства региона. «Состоялся третий совместный семинар представителей исполнительной и законодательной власти Пермского края. На этот раз ключевыми темами повестки стали поправки в действующий бюджет, меры поддержки участников СВО и их семей, а также реализация федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“», — говорится на сайте. В частности, на заседании рассматривался пакет поправок в бюджет, которые разработали после поручения Махонина о пересмотре распределения бюджета. На семинаре губернатор отметил, что одной из приоритетных в крае является сфера здравоохранения. В частности власти выделят 500 млн рублей на лекарства для льготников. Чиновники доложили, что в бюджете предусмотрены траты на льготные перевозки граждан на различных маршрутах и обучающихся к месту учебы — 140 млн рублей. Также в текущем году в бюджет региона были специальные казначейские кредиты (СКК) в объеме 3,2 млрд рублей на три года под 15% годовых. Часть заемных средств направят на обновление автобусного парка для 16 территорий края. Одной из ключевых повесток стала также поддержка семей участников СВО. В частности, в крае организована бесплатная реабилитация для раненных на СВО военнослужащих. Семьи участников спецоперации получают госвыплаты.