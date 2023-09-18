ФСБ вскрыла новый эпизод в деле директора магнитогорского МУПа Кравченко

Уголовное дело в отношении Дениса Кравченко пополняется новыми эпизодами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области вскрыли новый преступный эпизод в деятельности директора МУП «Магнитогорскинвестстрой» (Челябинская область) Дениса Кравченко, который фигурирует в уголовном деле о коррупции в отношении бывшего вице-мэра города Дмитрия Гаврилова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, к обвинениям в получении взятки добавилось обвинение в мошенничестве.

«СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ведомстве рассказали, что Кравченко совместно с начальником управления по содержанию объектов благоустройства МУПа Максимом Нефедовым летом 2022 года похитили материалы, предназначенные для строительства и облагораживания автомобильных дорог. Своими действиями они причинили ущерб компании на сумму более двух миллионов рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Они же осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу», — отметили в пресс-службе СКР по региону.

Кравченко был задержан в сентябре 2022 года. Его повязали вместе с Гавриловым. Их обвинили в получении взяток. По версии следствия, они получали деньги от бывшего директора строительной фирмы Сергея Бондаренко. За это они оказывали фирме покровительство при заключении контрактов.

В марте 2023 года был задержан и Нефедов. По версии следствия, он занимался мошенничеством при закупке запчастей для автопарка. У силовиков были все основания считать, что руководил этой схемой начальник Нефедова — Кравченко.