В Челябинской области выросла смертность в ДТП

19 сентября 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

По словам Ивана Путкова, при снижении количества ДТП, выросла смертность в них Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области выросла смертность в ДТП. При этом, по словам начальника ГИБДД по региону Ивана Путкова, количество дорожных аварий идет на спад. «По количеству ДТП в текущем году у нас наблюдается снижение на 3,8%. В абсолютных цифрах — это 80 происшествий. Это не так уж много, но не так уж и мало. При этом, к сожалению, при уменьшении числа ДТП, больше погибают. Тяжесть последствий возросла», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». По словам начальника областной госавтоинспекции, на увеличение смертности в ДТП влияет два фактора: большая скорость и невнимательность водителей. Он попросил автовладельцев не садиться за руль в болезненном и уставшем состояниях и контролировать себя за рулем: не превышать скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения.

В Челябинской области выросла смертность в ДТП. При этом, по словам начальника ГИБДД по региону Ивана Путкова, количество дорожных аварий идет на спад. «По количеству ДТП в текущем году у нас наблюдается снижение на 3,8%. В абсолютных цифрах — это 80 происшествий. Это не так уж много, но не так уж и мало. При этом, к сожалению, при уменьшении числа ДТП, больше погибают. Тяжесть последствий возросла», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». По словам начальника областной госавтоинспекции, на увеличение смертности в ДТП влияет два фактора: большая скорость и невнимательность водителей. Он попросил автовладельцев не садиться за руль в болезненном и уставшем состояниях и контролировать себя за рулем: не превышать скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения.