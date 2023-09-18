18 сентября 2023

В Челябинской области выросла смертность в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник ГИБДД Иван Путков. Челябинск, путков иван
По словам Ивана Путкова, при снижении количества ДТП, выросла смертность в них Фото:

В Челябинской области выросла смертность в ДТП. При этом, по словам начальника ГИБДД по региону Ивана Путкова, количество дорожных аварий идет на спад.

«По количеству ДТП в текущем году у нас наблюдается снижение на 3,8%. В абсолютных цифрах — это 80 происшествий. Это не так уж много, но не так уж и мало. При этом, к сожалению, при уменьшении числа ДТП, больше погибают. Тяжесть последствий возросла», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс».

По словам начальника областной госавтоинспекции, на увеличение смертности в ДТП влияет два фактора: большая скорость и невнимательность водителей. Он попросил автовладельцев не садиться за руль в болезненном и уставшем состояниях и контролировать себя за рулем: не превышать скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения.

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В Челябинской области выросла смертность в ДТП. При этом, по словам начальника ГИБДД по региону Ивана Путкова, количество дорожных аварий идет на спад. «По количеству ДТП в текущем году у нас наблюдается снижение на 3,8%. В абсолютных цифрах — это 80 происшествий. Это не так уж много, но не так уж и мало. При этом, к сожалению, при уменьшении числа ДТП, больше погибают. Тяжесть последствий возросла», — сообщил Путков во время трансляции «Большая редакция» ИД «Гранада Пресс». По словам начальника областной госавтоинспекции, на увеличение смертности в ДТП влияет два фактора: большая скорость и невнимательность водителей. Он попросил автовладельцев не садиться за руль в болезненном и уставшем состояниях и контролировать себя за рулем: не превышать скоростной режим, соблюдать правила дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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