Челябинец расстрелял мужчину за конфликт с его сыном

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Разборка между мужчинами закончилось стрельбой Фото:

В Челябинске местный житель расстрелял мужчину, с которым накануне поссорился его сын. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника задержали, он сознался в содеянном.

«У дома в поселке Стройгородок мужчине нанесли проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки с повреждением внутренних органов. Потерпевший предположил, что нападавшим является отец его знакомого, с которым у него накануне произошел конфликт», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что полицейские начали проверять эту версию. После выяснения местоположения подозреваемого они задержали его. Мужчина признался, что действительно пришел к потерпевшему разобраться в конфликте с его сыном. В результате чего возникла ссора и он выстрелил.

Сейчас мужчине предъявили обвинение по п «з». ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он находится под подпиской о невыезде. Оружие у него изъяли.

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В Челябинске местный житель расстрелял мужчину, с которым накануне поссорился его сын. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника задержали, он сознался в содеянном. «У дома в поселке Стройгородок мужчине нанесли проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки с повреждением внутренних органов. Потерпевший предположил, что нападавшим является отец его знакомого, с которым у него накануне произошел конфликт», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что полицейские начали проверять эту версию. После выяснения местоположения подозреваемого они задержали его. Мужчина признался, что действительно пришел к потерпевшему разобраться в конфликте с его сыном. В результате чего возникла ссора и он выстрелил. Сейчас мужчине предъявили обвинение по п «з». ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он находится под подпиской о невыезде. Оружие у него изъяли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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