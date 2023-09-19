Челябинец расстрелял мужчину за конфликт с его сыном

Разборка между мужчинами закончилось стрельбой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске местный житель расстрелял мужчину, с которым накануне поссорился его сын. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленника задержали, он сознался в содеянном.

«У дома в поселке Стройгородок мужчине нанесли проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки с повреждением внутренних органов. Потерпевший предположил, что нападавшим является отец его знакомого, с которым у него накануне произошел конфликт», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что полицейские начали проверять эту версию. После выяснения местоположения подозреваемого они задержали его. Мужчина признался, что действительно пришел к потерпевшему разобраться в конфликте с его сыном. В результате чего возникла ссора и он выстрелил.

Сейчас мужчине предъявили обвинение по п «з». ч.2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он находится под подпиской о невыезде. Оружие у него изъяли.