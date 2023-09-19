Омбудсмен Арцаха заявил о первых погибших в результате обстрелов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, развалины дома, частный дом, разрушение, частный сектор, последствия обстрела, город степанакерт
Азербайджан наносит удары по Нагорному Карабаху (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Омбудсмен Арцаха Гегам Степаня сообщил о первых погибших среди гражданского населения в Нагорном Карабахе из-за обстрелов Азербайджана. По его данным, уже погибли двое человек. Ранее Азербайджан сообщал, что будет атаковать только военные цели.

«Есть первые жертвы среди гражданского населения — погибли как минимум двое мирных жителей, в частности ребенок», — написал Гегам Степаня в своем аккаунте в X (ранее Twitter). Он отметил, что еще 11 человек ранены, среди них — восемь детей.

Ранее Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе. МИД старны сообщало, что будет наносить удары только по военным целям. Армения запросила помощи у России и Совбеза ООН, передает телеканал 360. МИД РФ призвал стороны прекратить кровопролитие. Вся информация об обострении ситуации есть на сайте URA.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Омбудсмен Арцаха Гегам Степаня сообщил о первых погибших среди гражданского населения в Нагорном Карабахе из-за обстрелов Азербайджана. По его данным, уже погибли двое человек. Ранее Азербайджан сообщал, что будет атаковать только военные цели. «Есть первые жертвы среди гражданского населения — погибли как минимум двое мирных жителей, в частности ребенок», — написал Гегам Степаня в своем аккаунте в X (ранее Twitter). Он отметил, что еще 11 человек ранены, среди них — восемь детей. Ранее Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе. МИД старны сообщало, что будет наносить удары только по военным целям. Армения запросила помощи у России и Совбеза ООН, передает телеканал 360. МИД РФ призвал стороны прекратить кровопролитие. Вся информация об обострении ситуации есть на сайте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...