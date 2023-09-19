Омбудсмен Арцаха заявил о первых погибших в результате обстрелов

Омбудсмен Арцаха Гегам Степаня сообщил о первых погибших среди гражданского населения в Нагорном Карабахе из-за обстрелов Азербайджана. По его данным, уже погибли двое человек. Ранее Азербайджан сообщал, что будет атаковать только военные цели.
«Есть первые жертвы среди гражданского населения — погибли как минимум двое мирных жителей, в частности ребенок», — написал Гегам Степаня в своем аккаунте в X (ранее Twitter). Он отметил, что еще 11 человек ранены, среди них — восемь детей.
Ранее Азербайджан объявил о начале военной операции в Нагорном Карабахе. МИД старны сообщало, что будет наносить удары только по военным целям. Армения запросила помощи у России и Совбеза ООН, передает телеканал 360. МИД РФ призвал стороны прекратить кровопролитие. Вся информация об обострении ситуации есть на сайте URA.RU.
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