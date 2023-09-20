Бывшего вице-мэра Магнитогорска оставили в СИЗО до конца грядущей зимы

Бывший вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до 29 февраля 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Гаврилов и Антон Хватков. Магнитогорск, гаврилов дмитрий, замглавы магнитогорска
Дмитрия Гаврилова отправили в СИЗО до конца февраля 2024 года Фото:

Бывшего вице-мэра Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрия Гаврилова, задержанного ФСБ по обвинениям в получении взяток и мошенничестве, отказались выпускать из СИЗО до весны следующего года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он останется под стражей до 29 февраля 2024 года.

«Челябинский областной суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы города Магнитогорска. Он останется в СИЗО до 29 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что во время заседания адвокаты просили избрать в отношении Гаврилова наиболее мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Они пытались убедить суд, что бывший чиновник не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей. С учетом мнения прокурора суд отказал в изменении меры пресечения.

Гаврилов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в сентябре 2022 года. Его обвинили в получении взяток и мошенничестве. После был задержаны другие фигуранты дела — директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко и экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. По версии следствия, Бондаренко платил Гаврилову и Кравченко. Те, в свою очередь, оказывали ему покровительство при подписании контрактов.

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Бывшего вице-мэра Магнитогорска (Челябинская область) Дмитрия Гаврилова, задержанного ФСБ по обвинениям в получении взяток и мошенничестве, отказались выпускать из СИЗО до весны следующего года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он останется под стражей до 29 февраля 2024 года. «Челябинский областной суд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю главы города Магнитогорска. Он останется в СИЗО до 29 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Там отметили, что во время заседания адвокаты просили избрать в отношении Гаврилова наиболее мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Они пытались убедить суд, что бывший чиновник не намерен скрываться и оказывать давление на свидетелей. С учетом мнения прокурора суд отказал в изменении меры пресечения. Гаврилов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в сентябре 2022 года. Его обвинили в получении взяток и мошенничестве. После был задержаны другие фигуранты дела — директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко и экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. По версии следствия, Бондаренко платил Гаврилову и Кравченко. Те, в свою очередь, оказывали ему покровительство при подписании контрактов.
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