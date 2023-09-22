22 сентября 2023

В полиции прокомментировали жалобу водителей на «возвращение 90-х» в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, гибдд, дорога, полиция дпс
С дальнобойщиков требуют деньги за проезд по Челябинску Фото:

Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на «возвращение 90-х» и вымогание с них денег «смотрящими» за проезд по городу. Ситуация взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Ситуация взята на контроль руководством областного полицейского главка. Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению места, где действует данный гражданин и документированию его действий», — рассказали URA.RU в пресс-службе Управления МВД России по Челябинской области.

Ранее дальнобойщики пожаловались на «возвращение 90-х» в Челябинске. По словам водителей, неизвестные вымогали у них деньги около парковки «Челябинского тракторного завод». Мужчины утверждали, что за проезд по городу нужно платить «смотрящим». В противном случае, дальнобойщикам испортят колеса машин, либо начнут появиться другие проблемы на дорогах. Одну из таких бесед водители смогли заснять. На видео мужчина рассказывает про пять бригад, которые работают в городе.

В пресс-службе полицейского главка URA.RU не уточнили количественный состав группировки. Но там отметили, что расследование с привлечением других служб города продолжается.

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Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на «возвращение 90-х» и вымогание с них денег «смотрящими» за проезд по городу. Ситуация взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Ситуация взята на контроль руководством областного полицейского главка. Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению места, где действует данный гражданин и документированию его действий», — рассказали URA.RU в пресс-службе Управления МВД России по Челябинской области. Ранее дальнобойщики пожаловались на «возвращение 90-х» в Челябинске. По словам водителей, неизвестные вымогали у них деньги около парковки «Челябинского тракторного завод». Мужчины утверждали, что за проезд по городу нужно платить «смотрящим». В противном случае, дальнобойщикам испортят колеса машин, либо начнут появиться другие проблемы на дорогах. Одну из таких бесед водители смогли заснять. На видео мужчина рассказывает про пять бригад, которые работают в городе. В пресс-службе полицейского главка URA.RU не уточнили количественный состав группировки. Но там отметили, что расследование с привлечением других служб города продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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