В полиции прокомментировали жалобу водителей на «возвращение 90-х» в Челябинске. Видео

23 сентября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

С дальнобойщиков требуют деньги за проезд по Челябинску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на «возвращение 90-х» и вымогание с них денег «смотрящими» за проезд по городу. Ситуация взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Ситуация взята на контроль руководством областного полицейского главка. Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению места, где действует данный гражданин и документированию его действий», — рассказали URA.RU в пресс-службе Управления МВД России по Челябинской области. Ранее дальнобойщики пожаловались на «возвращение 90-х» в Челябинске. По словам водителей, неизвестные вымогали у них деньги около парковки «Челябинского тракторного завод». Мужчины утверждали, что за проезд по городу нужно платить «смотрящим». В противном случае, дальнобойщикам испортят колеса машин, либо начнут появиться другие проблемы на дорогах. Одну из таких бесед водители смогли заснять. На видео мужчина рассказывает про пять бригад, которые работают в городе. В пресс-службе полицейского главка URA.RU не уточнили количественный состав группировки. Но там отметили, что расследование с привлечением других служб города продолжается.

Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на «возвращение 90-х» и вымогание с них денег «смотрящими» за проезд по городу. Ситуация взята на контроль руководством Управления МВД России по Челябинской области, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Ситуация взята на контроль руководством областного полицейского главка. Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению места, где действует данный гражданин и документированию его действий», — рассказали URA.RU в пресс-службе Управления МВД России по Челябинской области. Ранее дальнобойщики пожаловались на «возвращение 90-х» в Челябинске. По словам водителей, неизвестные вымогали у них деньги около парковки «Челябинского тракторного завод». Мужчины утверждали, что за проезд по городу нужно платить «смотрящим». В противном случае, дальнобойщикам испортят колеса машин, либо начнут появиться другие проблемы на дорогах. Одну из таких бесед водители смогли заснять. На видео мужчина рассказывает про пять бригад, которые работают в городе. В пресс-службе полицейского главка URA.RU не уточнили количественный состав группировки. Но там отметили, что расследование с привлечением других служб города продолжается.