24 сентября 2023

Власти Челябинска разместили карту нового движения троллейбусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Изменения в движении троллейбусов продлятся до 16 октября Фото:

В Челябинске до 16 октября изменилось движение троллейбусов из-за ремонтных работ. Карту с изменением движения транспорта предоставили в пресс-службе мэрии.

«Для удобства пассажиров размещаем схему движения троллейбусов. Карта составлена с учетом закрытых участков дорог», — уточнили в мэрии.

В Металлургическом районе до 30 сентября изменилось движение маршрутов №7 и №14. Перекрыто движение к остановкам от «Обухова» до «ЧМК». В Советском районе до 16 октября будет проходить реконструкция контактной сети. Там изменения коснутся остановок с «ТРК „Урал“» и «Южной» до «пос. АМЗ». При этом маршруты №5, №7, №12 и №16 будут следовать до улицы Воровского. В Ленинском изменится движение до 9 октября.

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В Челябинске до 16 октября изменилось движение троллейбусов из-за ремонтных работ. Карту с изменением движения транспорта предоставили в пресс-службе мэрии. «Для удобства пассажиров размещаем схему движения троллейбусов. Карта составлена с учетом закрытых участков дорог», — уточнили в мэрии. В Металлургическом районе до 30 сентября изменилось движение маршрутов №7 и №14. Перекрыто движение к остановкам от «Обухова» до «ЧМК». В Советском районе до 16 октября будет проходить реконструкция контактной сети. Там изменения коснутся остановок с «ТРК „Урал“» и «Южной» до «пос. АМЗ». При этом маршруты №5, №7, №12 и №16 будут следовать до улицы Воровского. В Ленинском изменится движение до 9 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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