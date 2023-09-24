Власти Челябинска разместили карту нового движения троллейбусов

25 сентября 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Изменения в движении троллейбусов продлятся до 16 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске до 16 октября изменилось движение троллейбусов из-за ремонтных работ. Карту с изменением движения транспорта предоставили в пресс-службе мэрии. «Для удобства пассажиров размещаем схему движения троллейбусов. Карта составлена с учетом закрытых участков дорог», — уточнили в мэрии. В Металлургическом районе до 30 сентября изменилось движение маршрутов №7 и №14. Перекрыто движение к остановкам от «Обухова» до «ЧМК». В Советском районе до 16 октября будет проходить реконструкция контактной сети. Там изменения коснутся остановок с «ТРК „Урал“» и «Южной» до «пос. АМЗ». При этом маршруты №5, №7, №12 и №16 будут следовать до улицы Воровского. В Ленинском изменится движение до 9 октября. карта: пресс-служба мэрии Челябинска

В Челябинске до 16 октября изменилось движение троллейбусов из-за ремонтных работ. Карту с изменением движения транспорта предоставили в пресс-службе мэрии. «Для удобства пассажиров размещаем схему движения троллейбусов. Карта составлена с учетом закрытых участков дорог», — уточнили в мэрии. В Металлургическом районе до 30 сентября изменилось движение маршрутов №7 и №14. Перекрыто движение к остановкам от «Обухова» до «ЧМК». В Советском районе до 16 октября будет проходить реконструкция контактной сети. Там изменения коснутся остановок с «ТРК „Урал“» и «Южной» до «пос. АМЗ». При этом маршруты №5, №7, №12 и №16 будут следовать до улицы Воровского. В Ленинском изменится движение до 9 октября.