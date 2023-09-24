Бастрыкин поручил завести уголовное дело об аварии с детьми на трассе Пермь-Екатеринбург

Бастрыкин поручил завести уголовное дело об аварии с детьми под Екатеринбургом

25 сентября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Следователи уже проводят проверку по уголовной статье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета России (СКР) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Столкновение машины и микроавтобуса с детьми случилось 24 сентября. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщает пресс-служба федерального СКР. Свердловские следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее стало известно, что на 291 километре трассы Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, столкнулся с машиной Opel. В результате аварии пострадал один ребенок. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.

Председатель Следственного комитета России (СКР) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Столкновение машины и микроавтобуса с детьми случилось 24 сентября. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщает пресс-служба федерального СКР. Свердловские следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее стало известно, что на 291 километре трассы Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, столкнулся с машиной Opel. В результате аварии пострадал один ребенок. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.