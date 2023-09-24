24 сентября 2023

Бастрыкин поручил завести уголовное дело об аварии с детьми на трассе Пермь-Екатеринбург

Бастрыкин поручил завести уголовное дело об аварии с детьми под Екатеринбургом
© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, следователь, прокурор, правосудие, суд
Следователи уже проводят проверку по уголовной статье Фото:

Председатель Следственного комитета России (СКР) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Столкновение машины и микроавтобуса с детьми случилось 24 сентября.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщает пресс-служба федерального СКР. Свердловские следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее стало известно, что на 291 километре трассы Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, столкнулся с машиной Opel. В результате аварии пострадал один ребенок. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.

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Председатель Следственного комитета России (СКР) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Столкновение машины и микроавтобуса с детьми случилось 24 сентября. «Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщает пресс-служба федерального СКР. Свердловские следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Ранее стало известно, что на 291 километре трассы Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, столкнулся с машиной Opel. В результате аварии пострадал один ребенок. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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