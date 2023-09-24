Бастрыкин поручил завести уголовное дело об аварии с детьми на трассе Пермь-Екатеринбург

Председатель Следственного комитета России (СКР) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП, которое произошло на трассе Пермь — Екатеринбург. Столкновение машины и микроавтобуса с детьми случилось 24 сентября.
«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщает пресс-служба федерального СКР. Свердловские следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее стало известно, что на 291 километре трассы Пермь — Екатеринбург микроавтобус Mercedes, в салоне которого находились 10 школьников, столкнулся с машиной Opel. В результате аварии пострадал один ребенок. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.