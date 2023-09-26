В Челябинске сократили срок проведения публичных слушаний до одного месяца

Сроки проведения публичных слушаний и общественных обсуждений сократились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сократили срок проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки с трех до одного месяца. Соответствующее решение принято 26 сентября на заседании гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«В настоящий момент федеральным законодательством сокращены сроки проведения процедуры публичных слушаний, общественных обсуждений. Законодательная инициатива ставит перед собой цели привести нормативно-правовые документы Челябинска в соответствии с федеральным законом», — заявила на заседании гордумы и. о. главного архитектора Челябинска Ольга Никитина.

Председатель гордумы Андрей Шмидт на заседании подчеркнул, что для большинства строительных проектов, особенно для проектов о комплексном развитии территорий (КРТ), очень важно ускорение сроков проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки. Также он напомнил о том, что данный вопрос был рекомендован к принятию на комиссии о градостроительстве. В результате изменения на заседании приняли единогласно.