ВСУ отправляют на фронт «импровизированные» БМП из-за нехватки техники

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ВСУ создают кустарные БМП, сообщил журналист Фото:
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Вооруженные силы Украины разработали «импровизированную» боевую машину пехоты БМП-1ЛБ из-за нехватки вооруженной техники на фронте. Об этом написал журналист Дэвид Акс, специализирующийся на материалах по теме вооружения.

«Чтобы компенсировать недостаточное поступление БМП на фронт, ВСУ разработали импровизированную БМП-1ЛБ», — подчеркнул Дэвид Акс в материале для Forbes. По его словам, данная техника имеет ряд серьезных недостатков. Дополнительная броня делает технику неповоротливой, также данные БМП имеют всего один пулемет. «Он бесполезен, если его заклинит», — добавил Акс.

Страны Запада активно поставляют технику Украине. Тем не менее ВСУ массово теряют ее в боях с российскими солдатами, в связи с чем украинским силам приходится экономить. Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркивал, что поставленные танки Abrams будут применять только в особых операциях из-за нехватки техники. Российские военкоры писали, что ВСУ перемещаются на фронте на тракторе.

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Вооруженные силы Украины разработали «импровизированную» боевую машину пехоты БМП-1ЛБ из-за нехватки вооруженной техники на фронте. Об этом написал журналист Дэвид Акс, специализирующийся на материалах по теме вооружения. «Чтобы компенсировать недостаточное поступление БМП на фронт, ВСУ разработали импровизированную БМП-1ЛБ», — подчеркнул Дэвид Акс в материале для Forbes. По его словам, данная техника имеет ряд серьезных недостатков. Дополнительная броня делает технику неповоротливой, также данные БМП имеют всего один пулемет. «Он бесполезен, если его заклинит», — добавил Акс. Страны Запада активно поставляют технику Украине. Тем не менее ВСУ массово теряют ее в боях с российскими солдатами, в связи с чем украинским силам приходится экономить. Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркивал, что поставленные танки Abrams будут применять только в особых операциях из-за нехватки техники. Российские военкоры писали, что ВСУ перемещаются на фронте на тракторе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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