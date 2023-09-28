ВСУ отправляют на фронт «импровизированные» БМП из-за нехватки техники

28 сентября 2023 в 09:20 Размер текста - 17 +

ВСУ создают кустарные БМП, сообщил журналист Фото: U.S. Army / Sgt. 1st Class Erick Studenicka новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины разработали «импровизированную» боевую машину пехоты БМП-1ЛБ из-за нехватки вооруженной техники на фронте. Об этом написал журналист Дэвид Акс, специализирующийся на материалах по теме вооружения. «Чтобы компенсировать недостаточное поступление БМП на фронт, ВСУ разработали импровизированную БМП-1ЛБ», — подчеркнул Дэвид Акс в материале для Forbes. По его словам, данная техника имеет ряд серьезных недостатков. Дополнительная броня делает технику неповоротливой, также данные БМП имеют всего один пулемет. «Он бесполезен, если его заклинит», — добавил Акс. Страны Запада активно поставляют технику Украине. Тем не менее ВСУ массово теряют ее в боях с российскими солдатами, в связи с чем украинским силам приходится экономить. Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркивал, что поставленные танки Abrams будут применять только в особых операциях из-за нехватки техники. Российские военкоры писали, что ВСУ перемещаются на фронте на тракторе.

Вооруженные силы Украины разработали «импровизированную» боевую машину пехоты БМП-1ЛБ из-за нехватки вооруженной техники на фронте. Об этом написал журналист Дэвид Акс, специализирующийся на материалах по теме вооружения. «Чтобы компенсировать недостаточное поступление БМП на фронт, ВСУ разработали импровизированную БМП-1ЛБ», — подчеркнул Дэвид Акс в материале для Forbes. По его словам, данная техника имеет ряд серьезных недостатков. Дополнительная броня делает технику неповоротливой, также данные БМП имеют всего один пулемет. «Он бесполезен, если его заклинит», — добавил Акс. Страны Запада активно поставляют технику Украине. Тем не менее ВСУ массово теряют ее в боях с российскими солдатами, в связи с чем украинским силам приходится экономить. Глава украинской разведки Кирилл Буданов подчеркивал, что поставленные танки Abrams будут применять только в особых операциях из-за нехватки техники. Российские военкоры писали, что ВСУ перемещаются на фронте на тракторе.