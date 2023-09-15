В США заявили о приостановке контрнаступления ВСУ

FT: ВСУ приостановили контрнаступление

15 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Вооруженным силам Украины во время тренировок не удалось освоить современные операции Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в ходе контрнаступления не воспользовалась возможностями, предоставленными союзниками, а также не смогла освоить современные операции, что привело к замедлению боевых действий. Об этом высказались официальные лица США. Уточняется, что из-за больших потерь техники Киев приостановил операцию, чтобы пересмотреть стратегию. «Некоторые официальные лица в западных столицах сожалеют, что Киев не воспользовался возможностью, предоставляемой западными запасами оружия и, возможно, пиковой политической поддержкой», — пишет британская газета Financial Times со ссылкой на официальные лица США. Они отмечают, что Вооруженным силам Украины во время тренировок не удалось освоить современные операции, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону. В материале указали, что среди украинских чиновников царит более реалистичное мнение, что спецоперация будет медленной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что темпы боевых действий, введения санкций против России и отправка западного оружия Украине замедляются. По его словам, нехватка западной техники замедляет контрнаступление. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что контрнаступление украинской армии замедлилось по причине больших понесенных потерь, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина в ходе контрнаступления не воспользовалась возможностями, предоставленными союзниками, а также не смогла освоить современные операции, что привело к замедлению боевых действий. Об этом высказались официальные лица США. Уточняется, что из-за больших потерь техники Киев приостановил операцию, чтобы пересмотреть стратегию. «Некоторые официальные лица в западных столицах сожалеют, что Киев не воспользовался возможностью, предоставляемой западными запасами оружия и, возможно, пиковой политической поддержкой», — пишет британская газета Financial Times со ссылкой на официальные лица США. Они отмечают, что Вооруженным силам Украины во время тренировок не удалось освоить современные операции, сочетающие в себе механизированную пехоту, артиллерию и противовоздушную оборону. В материале указали, что среди украинских чиновников царит более реалистичное мнение, что спецоперация будет медленной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что темпы боевых действий, введения санкций против России и отправка западного оружия Украине замедляются. По его словам, нехватка западной техники замедляет контрнаступление. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что контрнаступление украинской армии замедлилось по причине больших понесенных потерь, передает RT.