Россиян приглашают служить по контракту в Озерск без отправки на СВО

28 сентября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Военных не будут отправлять на СВО из-за другой специфики задач в части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россиян приглашают на службу по контракту в Озерск (Челябинская область). При этом командировок во время службы не предусмотрено. В объявлении, опубликованном в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, такое решение объяснили другой спецификой задач. «Проводится набор на военную службу по контракту в воинской части №3445 в Озерске на должности солдат и сержантов. В командировки не отправляем, специфика задач другая. Службу проходить будете только в Озерске», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что, несмотря на отсутствие командировок, все, кто подпишет контракт, гарантированно получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей. Также им будут предоставляться все льготы, положенные военнослужащим по контракту. В военную часть набираются, как мужчины, так и женщины. Отбор ведется по нескольким ключевым критериям. Кандидат должен подходить по возрасту, иметь необходимый уровень образования, не иметь проблем с законом. В случае зачисления в часть контрактники смогут получать заработную плату от 40 тысяч рублей. В конце года каждый военный получит право на выплату в размере двух окладов.

Россиян приглашают на службу по контракту в Озерск (Челябинская область). При этом командировок во время службы не предусмотрено. В объявлении, опубликованном в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, такое решение объяснили другой спецификой задач. «Проводится набор на военную службу по контракту в воинской части №3445 в Озерске на должности солдат и сержантов. В командировки не отправляем, специфика задач другая. Службу проходить будете только в Озерске», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что, несмотря на отсутствие командировок, все, кто подпишет контракт, гарантированно получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей. Также им будут предоставляться все льготы, положенные военнослужащим по контракту. В военную часть набираются, как мужчины, так и женщины. Отбор ведется по нескольким ключевым критериям. Кандидат должен подходить по возрасту, иметь необходимый уровень образования, не иметь проблем с законом. В случае зачисления в часть контрактники смогут получать заработную плату от 40 тысяч рублей. В конце года каждый военный получит право на выплату в размере двух окладов.