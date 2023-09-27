27 сентября 2023

Россиян приглашают служить по контракту в Озерск без отправки на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Военных не будут отправлять на СВО из-за другой специфики задач в части Фото:

Россиян приглашают на службу по контракту в Озерск (Челябинская область). При этом командировок во время службы не предусмотрено. В объявлении, опубликованном в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, такое решение объяснили другой спецификой задач.

«Проводится набор на военную службу по контракту в воинской части №3445 в Озерске на должности солдат и сержантов. В командировки не отправляем, специфика задач другая. Службу проходить будете только в Озерске», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что, несмотря на отсутствие командировок, все, кто подпишет контракт, гарантированно получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей. Также им будут предоставляться все льготы, положенные военнослужащим по контракту.

В военную часть набираются, как мужчины, так и женщины. Отбор ведется по нескольким ключевым критериям. Кандидат должен подходить по возрасту, иметь необходимый уровень образования, не иметь проблем с законом. В случае зачисления в часть контрактники смогут получать заработную плату от 40 тысяч рублей. В конце года каждый военный получит право на выплату в размере двух окладов.

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Россиян приглашают на службу по контракту в Озерск (Челябинская область). При этом командировок во время службы не предусмотрено. В объявлении, опубликованном в официальной группе набора на службу по контракту в Уральском округе, такое решение объяснили другой спецификой задач. «Проводится набор на военную службу по контракту в воинской части №3445 в Озерске на должности солдат и сержантов. В командировки не отправляем, специфика задач другая. Службу проходить будете только в Озерске», — говорится в объявлении, опубликованном в группе «Служба по контракту Уральский округ» в соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что, несмотря на отсутствие командировок, все, кто подпишет контракт, гарантированно получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей. Также им будут предоставляться все льготы, положенные военнослужащим по контракту. В военную часть набираются, как мужчины, так и женщины. Отбор ведется по нескольким ключевым критериям. Кандидат должен подходить по возрасту, иметь необходимый уровень образования, не иметь проблем с законом. В случае зачисления в часть контрактники смогут получать заработную плату от 40 тысяч рублей. В конце года каждый военный получит право на выплату в размере двух окладов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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