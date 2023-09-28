Назначенные прокуроры имеют колоссальный опыт работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В Пласте и Кунашкском районе (Челябинская область) назначили новых прокуроров муниципалитетов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ими стали Виталий Сейберт и Александр Иванычев.

«Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора города Пласта назначен советник юстиции Сейберт Виталий Валерьевич. На должность прокурора Кунашакского района — старший советник юстиции Александр Иванычев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что оба специалиста имеют большой опыт. Сейберт прослужил в органах прокуратуры более 15 лет, Иванычев — более 19 лет.

Ранее Сейберт занимал должность заместителя прокурора в Пласте, которым был Сергей Букреев, перешедший на службу в другой субъект РФ. Иванычев занял пост руководителя районной прокуратуры после работы в качестве начальника апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области.