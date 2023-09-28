В двух челябинских муниципалитетах назначили новых прокуроров. Фото

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, прокурор, подполковник, шеврон
Назначенные прокуроры имеют колоссальный опыт работы Фото:
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В Пласте и Кунашкском районе (Челябинская область) назначили новых прокуроров муниципалитетов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ими стали Виталий Сейберт и Александр Иванычев.

«Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора города Пласта назначен советник юстиции Сейберт Виталий Валерьевич. На должность прокурора Кунашакского района — старший советник юстиции Александр Иванычев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что оба специалиста имеют большой опыт. Сейберт прослужил в органах прокуратуры более 15 лет, Иванычев — более 19 лет.

Ранее Сейберт занимал должность заместителя прокурора в Пласте, которым был Сергей Букреев, перешедший на службу в другой субъект РФ. Иванычев занял пост руководителя районной прокуратуры после работы в качестве начальника апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области.

Виталий Сейберт (слева) назначен прокурором Пласта, Александр Иванычев (справа) — прокурором Кунашакского района
Виталий Сейберт (слева) назначен прокурором Пласта, Александр Иванычев (справа) — прокурором Кунашакского района
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В Пласте и Кунашкском районе (Челябинская область) назначили новых прокуроров муниципалитетов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ими стали Виталий Сейберт и Александр Иванычев. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора города Пласта назначен советник юстиции Сейберт Виталий Валерьевич. На должность прокурора Кунашакского района — старший советник юстиции Александр Иванычев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что оба специалиста имеют большой опыт. Сейберт прослужил в органах прокуратуры более 15 лет, Иванычев — более 19 лет. Ранее Сейберт занимал должность заместителя прокурора в Пласте, которым был Сергей Букреев, перешедший на службу в другой субъект РФ. Иванычев занял пост руководителя районной прокуратуры после работы в качестве начальника апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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