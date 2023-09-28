Пермячка напала на пьяную родственницу с вилами

В семейном конфликте разбирались правоохранители и суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница села Ананьино Чернушинского района Пермского края осуждена за то, что покалечила свою родственницу вилами. Таким образом женщины пытались разрешить конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Осенней ночью в 2022 году к жительнице села Ананьино приехала пьяная золовка, которая хотела разобраться в неприятной ситуации. Хозяйка дома была не рада ночным гостям, схватила вилы и стала выгонять родственницу, нанося ей удары садовым инструментом. В это же время мужья родственниц решали спор при помощи кулаков», — говорится на сайте суда.

В результате потасовки пермячка причинила вилами различные травмы своей золовке. Суд признал ее виновной и назначил условное наказание. Женщина свою вину не признала, она настаивала, что лишь защищалась и обратилась в вышестоящую инстанцию. Апелляционный суд оставил решение райсуда в силе. Помимо условного срока, женщина должна будет пострадавшей 30 тысяч рублей за моральный вред.