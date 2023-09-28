Пермячка напала на пьяную родственницу с вилами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, наряд, полиция, наряд полиции
В семейном конфликте разбирались правоохранители и суд Фото:

Жительница села Ананьино Чернушинского района Пермского края осуждена за то, что покалечила свою родственницу вилами. Таким образом женщины пытались разрешить конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Осенней ночью в 2022 году к жительнице села Ананьино приехала пьяная золовка, которая хотела разобраться в неприятной ситуации. Хозяйка дома была не рада ночным гостям, схватила вилы и стала выгонять родственницу, нанося ей удары садовым инструментом. В это же время мужья родственниц решали спор при помощи кулаков», — говорится на сайте суда.

В результате потасовки пермячка причинила вилами различные травмы своей золовке. Суд признал ее виновной и назначил условное наказание. Женщина свою вину не признала, она настаивала, что лишь защищалась и обратилась в вышестоящую инстанцию. Апелляционный суд оставил решение райсуда в силе. Помимо условного срока, женщина должна будет пострадавшей 30 тысяч рублей за моральный вред.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница села Ананьино Чернушинского района Пермского края осуждена за то, что покалечила свою родственницу вилами. Таким образом женщины пытались разрешить конфликт. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Осенней ночью в 2022 году к жительнице села Ананьино приехала пьяная золовка, которая хотела разобраться в неприятной ситуации. Хозяйка дома была не рада ночным гостям, схватила вилы и стала выгонять родственницу, нанося ей удары садовым инструментом. В это же время мужья родственниц решали спор при помощи кулаков», — говорится на сайте суда. В результате потасовки пермячка причинила вилами различные травмы своей золовке. Суд признал ее виновной и назначил условное наказание. Женщина свою вину не признала, она настаивала, что лишь защищалась и обратилась в вышестоящую инстанцию. Апелляционный суд оставил решение райсуда в силе. Помимо условного срока, женщина должна будет пострадавшей 30 тысяч рублей за моральный вред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...