В свердловском селе горят торфяники. Фото

01 октября 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Доступ к водным каналам под землей закрыт из-за упавших деревьев, отметили очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Ольховка (Свердловская область) горят торфяники, а доступ к водным каналам перекрыт из-за упавших деревьев. Об этом рассказали очевидцы. «В Ольховке горят торфяники. Площадь пожаров увеличивается, уже появились очаги открытого огня. Доступ к водным каналам закрыт по причине упавших деревьев», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено: «Угрозы населенным пунктам нет. Подразделения МЧС России не привлекаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» https://t.me/incekb/21421

В поселке Ольховка (Свердловская область) горят торфяники, а доступ к водным каналам перекрыт из-за упавших деревьев. Об этом рассказали очевидцы. «В Ольховке горят торфяники. Площадь пожаров увеличивается, уже появились очаги открытого огня. Доступ к водным каналам закрыт по причине упавших деревьев», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено: «Угрозы населенным пунктам нет. Подразделения МЧС России не привлекаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.