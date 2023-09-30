В поселке Ольховка (Свердловская область) горят торфяники, а доступ к водным каналам перекрыт из-за упавших деревьев. Об этом рассказали очевидцы.
«В Ольховке горят торфяники. Площадь пожаров увеличивается, уже появились очаги открытого огня. Доступ к водным каналам закрыт по причине упавших деревьев», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
Обновлено: «Угрозы населенным пунктам нет. Подразделения МЧС России не привлекаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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