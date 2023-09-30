30 сентября 2023

В свердловском селе горят торфяники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, лесной пожар, торфяники горят, торфяной пожар
Доступ к водным каналам под землей закрыт из-за упавших деревьев, отметили очевидцы Фото:

В поселке Ольховка (Свердловская область) горят торфяники, а доступ к водным каналам перекрыт из-за упавших деревьев. Об этом рассказали очевидцы.

«В Ольховке горят торфяники. Площадь пожаров увеличивается, уже появились очаги открытого огня. Доступ к водным каналам закрыт по причине упавших деревьев», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Обновлено: «Угрозы населенным пунктам нет. Подразделения МЧС России не привлекаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото:

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В поселке Ольховка (Свердловская область) горят торфяники, а доступ к водным каналам перекрыт из-за упавших деревьев. Об этом рассказали очевидцы. «В Ольховке горят торфяники. Площадь пожаров увеличивается, уже появились очаги открытого огня. Доступ к водным каналам закрыт по причине упавших деревьев», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено: «Угрозы населенным пунктам нет. Подразделения МЧС России не привлекаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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