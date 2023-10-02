Пермский депутат предложил перенаправить деньги с проекта губернатора на ЗАГС

В пермской Осе депутат предложил вместо создания причала отремонтировать ЗАГС

Заключать браки люди должны в приличных условиях, уверен Армен Бежанян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Оса Пермского края местный ЗАГС расположен в старом полуподвальном помещении, что многие годы не устраивает жителей. По словам местного депутата Армена Бежаняна, вопрос подняли на недавнем заседании думы, но глава округа посетовал, что на ремонт нет денег. Народный избранник нашел решение — перенаправить средства со строительства причала для туристических судов, который ранее анонсировал губернатор Дмитрий Махонин.

«Предлагаю деньги, которые хотят потратить на постройку плавучего причала для туристов, перенаправить и отремонтировать здание Центра народной культуры. И разместить там ЗАГС», — написал Бежанян с в соцсети «ВКонтакте». Его подписчики соглашаются, что в городе много зданий, требующих ремонта, а причал для туристов — дело второстепенное. «Может туристам нужно открыть новый маршрут? Типа: ЗАГС, здание наркологического отделения, осинские заросшее кладбище, дома покосившиеся, а то красивую набережную только показывать и снаружи купеческие дома такое себе», — пишет Нина Васенина-Усынина.

Согласно постановлению правительства Пермского края от 2 октября, которое подписал губернатор Махонин, Осинский городской округ в 2024 году получит на строительство речного причала 34,3 млн рублей. Еще в мае, когда кабинет министров обсуждал вопрос о развитии причальной инфраструктуры в городах края, Махонин говорил, что Кама — одно из конкурентных преимуществ региона в части развития туризма. Он призывал власти муниципалитетов активно участвовать в конкурсе на получение субсидий из краевого бюджета на строительство причалов.