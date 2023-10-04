Управляющим компаниям упростят схему подачи в суд на должников

05 октября 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Новая мера избавит суды от лишних процессуальных действий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут подавать в суд на должников без оплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 5 октября. «Предприятия в сфере ЖКХ зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам [задолженность по коммунальным услугам] в суд и при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений. Взыскание пошлины необоснованно, поскольку судебные иски подаются для получения задолженности с лиц, отказывающихся от оплаты услуг», — передают слова одного из авторов законопроекта, первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева «Известия». Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 5 октября. Ожидается, что новая мера уменьшит финансовую нагрузку на предприятия ЖКХ и избавит судебные органы от лишних процессуальных действий. Сейчас суды вынуждены выносить отдельные акты о возврате госпошлины. Эксперты отмечают, что на данный момент управляющие компании тратят на оплату судебных издержек до 5% своего дохода ежегодно. Новая мера позволит предприятиям сферы ЖКХ чаще подавать в суд на должников.

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут подавать в суд на должников без оплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 5 октября. «Предприятия в сфере ЖКХ зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам [задолженность по коммунальным услугам] в суд и при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений. Взыскание пошлины необоснованно, поскольку судебные иски подаются для получения задолженности с лиц, отказывающихся от оплаты услуг», — передают слова одного из авторов законопроекта, первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева «Известия». Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 5 октября. Ожидается, что новая мера уменьшит финансовую нагрузку на предприятия ЖКХ и избавит судебные органы от лишних процессуальных действий. Сейчас суды вынуждены выносить отдельные акты о возврате госпошлины. Эксперты отмечают, что на данный момент управляющие компании тратят на оплату судебных издержек до 5% своего дохода ежегодно. Новая мера позволит предприятиям сферы ЖКХ чаще подавать в суд на должников.