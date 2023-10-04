04 октября 2023

Управляющим компаниям упростят схему подачи в суд на должников

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Новая мера избавит суды от лишних процессуальных действий Фото:

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут подавать в суд на должников без оплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 5 октября.

«Предприятия в сфере ЖКХ зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам [задолженность по коммунальным услугам] в суд и при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений. Взыскание пошлины необоснованно, поскольку судебные иски подаются для получения задолженности с лиц, отказывающихся от оплаты услуг», — передают слова одного из авторов законопроекта, первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева «Известия». Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 5 октября.

Ожидается, что новая мера уменьшит финансовую нагрузку на предприятия ЖКХ и избавит судебные органы от лишних процессуальных действий. Сейчас суды вынуждены выносить отдельные акты о возврате госпошлины.

Эксперты отмечают, что на данный момент управляющие компании тратят на оплату судебных издержек до 5% своего дохода ежегодно. Новая мера позволит предприятиям сферы ЖКХ чаще подавать в суд на должников.

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Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут подавать в суд на должников без оплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 5 октября. «Предприятия в сфере ЖКХ зачастую вынуждены обращаться по этим вопросам [задолженность по коммунальным услугам] в суд и при этом обязаны уплачивать госпошлину за подачу исковых заявлений. Взыскание пошлины необоснованно, поскольку судебные иски подаются для получения задолженности с лиц, отказывающихся от оплаты услуг», — передают слова одного из авторов законопроекта, первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева «Известия». Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму 5 октября. Ожидается, что новая мера уменьшит финансовую нагрузку на предприятия ЖКХ и избавит судебные органы от лишних процессуальных действий. Сейчас суды вынуждены выносить отдельные акты о возврате госпошлины. Эксперты отмечают, что на данный момент управляющие компании тратят на оплату судебных издержек до 5% своего дохода ежегодно. Новая мера позволит предприятиям сферы ЖКХ чаще подавать в суд на должников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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