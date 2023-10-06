В Челябинске предложили альтернативу закрытому движению трамваев

Минтранс предложил маршруты взамен закрытому движению трамваев в Челябинске
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Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, улица цвиллинга, благоустройство, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
Один маршрут трамвая будет отменен, два изменят движение Фото:

В Челябинске с 9 по 12 октября из-за ремонта путей будет отменен маршрут трамвая №12, а 18 и 22 изменят движение. В в telegram-канале пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта города озвучили альтернативные маршруты автобусов, троллейбусов и трамвая-челнока.

«С 9 октября до 5 утра 16 октября изменится движение трамваев. Можно пользоваться автобусами 18, 33, 81, 483, троллейбусами 10 и 25, а также трамваем — челноком: Аврора — Дзержинского — ЗЭМ, который ходит каждый день с 06:25 до 22:20 каждые 30 минут», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что изменения связаны с заменой стрелочных переводов на «кольце Харлова». Маршрут трамвая №18 будет идти в этот период от ЧМК через Горького на ЧТЗ, маршрут №22 от Чичерина через Кирова и Карла Маркса на ЧТЗ.

Ранее стало известно, что в Ленинском районе Челябинска на девять дней закроют движение трамваев. Причина закрытия — ремонт трамвайных путей на кольце улицы Харлова.

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В Челябинске с 9 по 12 октября из-за ремонта путей будет отменен маршрут трамвая №12, а 18 и 22 изменят движение. В в telegram-канале пресс-службы министерства дорожного хозяйства и транспорта города озвучили альтернативные маршруты автобусов, троллейбусов и трамвая-челнока. «С 9 октября до 5 утра 16 октября изменится движение трамваев. Можно пользоваться автобусами 18, 33, 81, 483, троллейбусами 10 и 25, а также трамваем — челноком: Аврора — Дзержинского — ЗЭМ, который ходит каждый день с 06:25 до 22:20 каждые 30 минут», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что изменения связаны с заменой стрелочных переводов на «кольце Харлова». Маршрут трамвая №18 будет идти в этот период от ЧМК через Горького на ЧТЗ, маршрут №22 от Чичерина через Кирова и Карла Маркса на ЧТЗ. Ранее стало известно, что в Ленинском районе Челябинска на девять дней закроют движение трамваев. Причина закрытия — ремонт трамвайных путей на кольце улицы Харлова.
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