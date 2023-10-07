07 октября 2023

Свердловские осужденные-волонтеры поддержали детей-сирот. Фото

Осужденные-волонтеры краснотурьинской ИК-16 сшили вещи и игрушки сиротам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, мягкая игрушка, игрушка
Осужденные сшили для сирот игрушки и одежду Фото:

Осужденные женщины краснотурьинской ИК-16 (Свердловская область) связали теплые вещи и игрушки детям-сиротам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«На собрании женщин из кружка волонтерского движения среди осужденных „Благо Дарю“ были представлены вязаные своими руками вещи и игрушки для сирот. Посильная помощь детям—сиротам, которые остались без попечения родителей — далеко не вся работа волонтерского кружка. Внутри исправительного учреждения члены инициативной группы помогают осужденным женщинам (пенсионерам, инвалидам), которые имеют проблемы бытового характера», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Волонтеры также регулярно пропагандируют здоровый образ жизни среди заключенных. Проводятся спортивные мероприятия, квесты и лекции по борьбе с вредными привычками.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осужденные женщины краснотурьинской ИК-16 (Свердловская область) связали теплые вещи и игрушки детям-сиротам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «На собрании женщин из кружка волонтерского движения среди осужденных „Благо Дарю“ были представлены вязаные своими руками вещи и игрушки для сирот. Посильная помощь детям—сиротам, которые остались без попечения родителей — далеко не вся работа волонтерского кружка. Внутри исправительного учреждения члены инициативной группы помогают осужденным женщинам (пенсионерам, инвалидам), которые имеют проблемы бытового характера», — сообщили в пресс-службе ведомства. Волонтеры также регулярно пропагандируют здоровый образ жизни среди заключенных. Проводятся спортивные мероприятия, квесты и лекции по борьбе с вредными привычками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...