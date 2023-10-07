Осужденные женщины краснотурьинской ИК-16 (Свердловская область) связали теплые вещи и игрушки детям-сиротам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
«На собрании женщин из кружка волонтерского движения среди осужденных „Благо Дарю“ были представлены вязаные своими руками вещи и игрушки для сирот. Посильная помощь детям—сиротам, которые остались без попечения родителей — далеко не вся работа волонтерского кружка. Внутри исправительного учреждения члены инициативной группы помогают осужденным женщинам (пенсионерам, инвалидам), которые имеют проблемы бытового характера», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Волонтеры также регулярно пропагандируют здоровый образ жизни среди заключенных. Проводятся спортивные мероприятия, квесты и лекции по борьбе с вредными привычками.
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