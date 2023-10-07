Свердловские осужденные-волонтеры поддержали детей-сирот. Фото

Осужденные-волонтеры краснотурьинской ИК-16 сшили вещи и игрушки сиротам

08 октября 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Осужденные сшили для сирот игрушки и одежду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденные женщины краснотурьинской ИК-16 (Свердловская область) связали теплые вещи и игрушки детям-сиротам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «На собрании женщин из кружка волонтерского движения среди осужденных „Благо Дарю“ были представлены вязаные своими руками вещи и игрушки для сирот. Посильная помощь детям—сиротам, которые остались без попечения родителей — далеко не вся работа волонтерского кружка. Внутри исправительного учреждения члены инициативной группы помогают осужденным женщинам (пенсионерам, инвалидам), которые имеют проблемы бытового характера», — сообщили в пресс-службе ведомства. Волонтеры также регулярно пропагандируют здоровый образ жизни среди заключенных. Проводятся спортивные мероприятия, квесты и лекции по борьбе с вредными привычками.

Осужденные женщины краснотурьинской ИК-16 (Свердловская область) связали теплые вещи и игрушки детям-сиротам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «На собрании женщин из кружка волонтерского движения среди осужденных „Благо Дарю“ были представлены вязаные своими руками вещи и игрушки для сирот. Посильная помощь детям—сиротам, которые остались без попечения родителей — далеко не вся работа волонтерского кружка. Внутри исправительного учреждения члены инициативной группы помогают осужденным женщинам (пенсионерам, инвалидам), которые имеют проблемы бытового характера», — сообщили в пресс-службе ведомства. Волонтеры также регулярно пропагандируют здоровый образ жизни среди заключенных. Проводятся спортивные мероприятия, квесты и лекции по борьбе с вредными привычками.