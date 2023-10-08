08 октября 2023
07 октября 2023

В ЯНАО после «Честного маршрута» губернатора Артюхова перестали ремонтировать дороги

Жители Губкинского пожаловались на приостановку дорожных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Губкинском приостановили дорожные работы после того, как Артюхов побывал в городе
В Губкинском приостановили дорожные работы после того, как Артюхов побывал в городе

В Губкинском (ЯНАО) жители обратили внимание на строительство внутриквартальных проездов. Работы велись к приезду губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, но после его отъезда стройка заморожена, сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте».

«Губернатор уехал, можно ляпать как попало», — пишет Татьяна Пантела в группе «Губкинский.ком». «Это в большинстве случаев в шестом микрорайоне», — комментирует Катя Кучерова. «Та же картина возле 43 дома: все переломали, недоделали и третью неделю — никого», — добавила Лариса Сирогина.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало о «Честном маршруте» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. За время своей пятой поездки по муниципалитетам, глава региона проехал полторы тысячи километров.

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В Губкинском (ЯНАО) жители обратили внимание на строительство внутриквартальных проездов. Работы велись к приезду губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, но после его отъезда стройка заморожена, сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте». «Губернатор уехал, можно ляпать как попало», — пишет Татьяна Пантела в группе «Губкинский.ком». «Это в большинстве случаев в шестом микрорайоне», — комментирует Катя Кучерова. «Та же картина возле 43 дома: все переломали, недоделали и третью неделю — никого», — добавила Лариса Сирогина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU рассказывало о «Честном маршруте» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. За время своей пятой поездки по муниципалитетам, глава региона проехал полторы тысячи километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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