В ЯНАО после «Честного маршрута» губернатора Артюхова перестали ремонтировать дороги

В Губкинском (ЯНАО) жители обратили внимание на строительство внутриквартальных проездов. Работы велись к приезду губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, но после его отъезда стройка заморожена, сообщают пользователи социальной сети «ВКонтакте».
«Губернатор уехал, можно ляпать как попало», — пишет Татьяна Пантела в группе «Губкинский.ком». «Это в большинстве случаев в шестом микрорайоне», — комментирует Катя Кучерова. «Та же картина возле 43 дома: все переломали, недоделали и третью неделю — никого», — добавила Лариса Сирогина.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU рассказывало о «Честном маршруте» губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. За время своей пятой поездки по муниципалитетам, глава региона проехал полторы тысячи километров.
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