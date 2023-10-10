В больнице Екатеринбурга скончалась роженица

В Городской клинической больнице №40 Екатеринбурга умерла роженица

Врачи не смогли спасти женщину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Городской клинической больнице №40 Екатеринбурга умерла роженица. Родоразрешение путем кесарева сечения (КС) произвели врачи роддома на Химмаше, куда изначально поступила беременная екатеринбурженка. Однако спустя два дня у женщины начались острые боли в животе, после чего медики приняли решение перевести пациентку в другое медучреждение. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Беременная пациентка родила в роддоме на Химмаше 24 сентября с помощью КС. Через день ее состояние ухудшилось, и уже 26 сентября роженицу перевезли в ГКБ № 40. Однако стабилизировать состояние пациентки врачам не удалось. 28 сентября женщина умерла», — рассказал собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в минздрав Свердловской области. В ведомстве не стали раскрывать причину гибели пациентки, ссылаясь на врачебную тайну. «Проверка проводится по всем медорганизациям, задействованным в оказании медпомощи», — уточнили в пресс-службе министерства.

Ранее URA.RU писало о том, что В роддоме Артемовского (Свердловская область) скончалась роженица. 26 августа в роддом обратилась беременная женщина. Тогда врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Жизненные показатели роженицы стали падать и достигли критического уровня. Медики боролись за жизнь женщины, но спасти ее не удалось.