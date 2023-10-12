В Челябинске отменили концерт российского юмориста

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Концерт Русское лето. Тюмень , концерт, зрители, зрители на концерте, концерт на площади
Артист Святослава Ещенко не озвучил причину отмены концерта Фото:

В Челябинске отменили концерт «Вечер позитива» российского юмориста Святослава Ещенко. Выступление должно было состоятся 15 октября в одном из городских ДК.

«В Челябинске концерт „Вечер позитива. Юморист С. Ещенко“, запланированный на 15 октября в ДК ЧМК на 17:00, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс.

На своем сайте Ещенко приглашает посетить свои концерты во многих городах России. В концертном графике артиста выступление в Челябинске запланировано на 15 октября, но информацию об отмене концерта официальный сайт не содержит.

Юморист известен тем, что успешно выступал в юмористических шоу Евгения Петросяна в программе «Смехопанорама». Также он участвовал в проектах Михаила Задорнова. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ещенко звания Заслуженного артиста РФ «За большие заслуги в области культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее популярный певец Дима Билан перенес концерты в Челябинске, Перми, Екатеринбурге и Тюмени. Артист заболел и находится в больнице.

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В Челябинске отменили концерт «Вечер позитива» российского юмориста Святослава Ещенко. Выступление должно было состоятся 15 октября в одном из городских ДК. «В Челябинске концерт „Вечер позитива. Юморист С. Ещенко“, запланированный на 15 октября в ДК ЧМК на 17:00, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс. На своем сайте Ещенко приглашает посетить свои концерты во многих городах России. В концертном графике артиста выступление в Челябинске запланировано на 15 октября, но информацию об отмене концерта официальный сайт не содержит. Юморист известен тем, что успешно выступал в юмористических шоу Евгения Петросяна в программе «Смехопанорама». Также он участвовал в проектах Михаила Задорнова. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ещенко звания Заслуженного артиста РФ «За большие заслуги в области культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». Ранее популярный певец Дима Билан перенес концерты в Челябинске, Перми, Екатеринбурге и Тюмени. Артист заболел и находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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