В Челябинске отменили концерт российского юмориста

12 октября 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Артист Святослава Ещенко не озвучил причину отмены концерта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске отменили концерт «Вечер позитива» российского юмориста Святослава Ещенко. Выступление должно было состоятся 15 октября в одном из городских ДК. «В Челябинске концерт „Вечер позитива. Юморист С. Ещенко“, запланированный на 15 октября в ДК ЧМК на 17:00, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс. На своем сайте Ещенко приглашает посетить свои концерты во многих городах России. В концертном графике артиста выступление в Челябинске запланировано на 15 октября, но информацию об отмене концерта официальный сайт не содержит. Юморист известен тем, что успешно выступал в юмористических шоу Евгения Петросяна в программе «Смехопанорама». Также он участвовал в проектах Михаила Задорнова. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ещенко звания Заслуженного артиста РФ «За большие заслуги в области культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». Ранее популярный певец Дима Билан перенес концерты в Челябинске, Перми, Екатеринбурге и Тюмени. Артист заболел и находится в больнице.

В Челябинске отменили концерт «Вечер позитива» российского юмориста Святослава Ещенко. Выступление должно было состоятся 15 октября в одном из городских ДК. «В Челябинске концерт „Вечер позитива. Юморист С. Ещенко“, запланированный на 15 октября в ДК ЧМК на 17:00, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщает сайт городских зрелищных касс. На своем сайте Ещенко приглашает посетить свои концерты во многих городах России. В концертном графике артиста выступление в Челябинске запланировано на 15 октября, но информацию об отмене концерта официальный сайт не содержит. Юморист известен тем, что успешно выступал в юмористических шоу Евгения Петросяна в программе «Смехопанорама». Также он участвовал в проектах Михаила Задорнова. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ещенко звания Заслуженного артиста РФ «За большие заслуги в области культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность». Ранее популярный певец Дима Билан перенес концерты в Челябинске, Перми, Екатеринбурге и Тюмени. Артист заболел и находится в больнице.