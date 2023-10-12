12 октября 2023

Банкротство завода в Златоусте может закончиться примирением

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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Судебное заседание отложено на 27 октября Фото:

В Златоусте (Челябинская область) банкротство «Завода Златоустовских металлоконструкций» (ЗЗМК) может закончится примирением с налоговой инспекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда области.

«В судебном заседании 12 октября 2023 года представителем уполномоченного органа заявлено ходатайство. В нем просьба отложить судебное заседание с целью урегулирования спора мирным путем», — заявили в пресс-службе суда.

С учетом удовлетворения ходатайства об отложении, судебное заседание отложено на 27 октября 2023 года. Дело о банкротстве ООО «ЗЗМК»» рассматривается по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Челябинской области.

Весной налоговая приостановила движение по расчетному счету предприятия. Сумма задолженности по налогам по данным картотеки арбитражных дел составила 132,5 млн рублей. Количество сотрудников на заводе также снизилось: с 367 человек в 2019 году до 137 в 2023 году.

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В Златоусте (Челябинская область) банкротство «Завода Златоустовских металлоконструкций» (ЗЗМК) может закончится примирением с налоговой инспекцией. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда области. «В судебном заседании 12 октября 2023 года представителем уполномоченного органа заявлено ходатайство. В нем просьба отложить судебное заседание с целью урегулирования спора мирным путем», — заявили в пресс-службе суда. С учетом удовлетворения ходатайства об отложении, судебное заседание отложено на 27 октября 2023 года. Дело о банкротстве ООО «ЗЗМК»» рассматривается по заявлению Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Челябинской области. Весной налоговая приостановила движение по расчетному счету предприятия. Сумма задолженности по налогам по данным картотеки арбитражных дел составила 132,5 млн рублей. Количество сотрудников на заводе также снизилось: с 367 человек в 2019 году до 137 в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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