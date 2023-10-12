Если бы концерт состоялся, он прошел бы при почти пустом зале
Концерт «Вечер позитива» российского юмориста и участника телешоу «Аншлаг» Святослава Ещенко в Челябинске отменили по причине низкого спроса. Это следует из схемы зала с указанием свободных мест на сайте городских зрелищных касс.
На утро 13 октября было продано всего 29 билетов из шестисот. На данный момент опция покупки билетов закрыта.
Сайт городских зрелищных касс сообщает, что концерт «Вечер позитива. Юморист С. Ещенко», который должен был состояться 15 октября в ДК ЧМК, отменен. URA.RU отправило юмористу запрос о причинах отмены мероприятия. Ответ будет опубликован по поступлении.
На утро 13 октября из шестисот мест в зале зрителями выкуплено 29
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!