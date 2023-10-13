Соцфонд России: декретные пособия увеличат на 54%

14 октября 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

В 2025 году увеличение пособий матерям продолжится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Расходы Социального фонда РФ на выплаты по больничным листам в связи с материнством в будущем году вырастут на 54% и составят в сумме 678,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Соцфонда Андрей Чирков. «В будущем году пособие по материнству будет на 54% больше по сравнению с текущим годом. В сумме они составят 678 млрд рублей», — сообщил Чирков в беседе «Известиям». В 2025 году планируется дальнейший рост материнских расходов — в два раза. В свою очередь, в Совете Федерации предложили приравнять выплаты жительницам сельских местностей к городским. Разница в доходах у матерей из глубинки в сравнении работающими в городе существенная, а расходы на детей одинаковые. В связи с этим поступило предложение рассчитывать размер пособия исходя из средней зарплаты по региону. Ранее сообщалось, что в 2024 году размер материнского капитала на перового ребенка будет увеличен до 631 тысячи рублей. Выплата на второго ребенка также будет проиндексирована и составит 834 тысяч рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что новый проект бюджета РФ включает в себя выделение 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми и более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения.

Расходы Социального фонда РФ на выплаты по больничным листам в связи с материнством в будущем году вырастут на 54% и составят в сумме 678,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Соцфонда Андрей Чирков. «В будущем году пособие по материнству будет на 54% больше по сравнению с текущим годом. В сумме они составят 678 млрд рублей», — сообщил Чирков в беседе «Известиям». В 2025 году планируется дальнейший рост материнских расходов — в два раза. В свою очередь, в Совете Федерации предложили приравнять выплаты жительницам сельских местностей к городским. Разница в доходах у матерей из глубинки в сравнении работающими в городе существенная, а расходы на детей одинаковые. В связи с этим поступило предложение рассчитывать размер пособия исходя из средней зарплаты по региону. Ранее сообщалось, что в 2024 году размер материнского капитала на перового ребенка будет увеличен до 631 тысячи рублей. Выплата на второго ребенка также будет проиндексирована и составит 834 тысяч рублей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что новый проект бюджета РФ включает в себя выделение 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми и более 482 млрд — на улучшение их жилищного обеспечения.