В центре Перми из окна жилого дома стреляли по прохожим

По прохожим якобы стреляли из пневматического пистолета
В Перми неизвестные стреляли из пневматического пистолета по прохожим из окна двухэтажного жилого дома на улице Куйбышева. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«Пермь, Куйбышева, 63. Стреляют из окна с пневмата. Происходило это 17 октября в 22:00», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него ожидается.
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