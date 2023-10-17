17 октября 2023

В центре Перми из окна жилого дома стреляли по прохожим

© Служба новостей «URA.RU»
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По прохожим якобы стреляли из пневматического пистолета Фото:

В Перми неизвестные стреляли из пневматического пистолета по прохожим из окна двухэтажного жилого дома на улице Куйбышева. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«Пермь, Куйбышева, 63. Стреляют из окна с пневмата. Происходило это 17 октября в 22:00», — говорится в сообщении.

URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него ожидается.

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В Перми неизвестные стреляли из пневматического пистолета по прохожим из окна двухэтажного жилого дома на улице Куйбышева. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Пермь, Куйбышева, 63. Стреляют из окна с пневмата. Происходило это 17 октября в 22:00», — говорится в сообщении. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми с просьбой прокомментировать данную информацию. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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