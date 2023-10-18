В екатеринбургском районе ЖБИ загорелся автобус. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
«На ЖБИ поздним вечером сгорел автобус. Обошлось без пострадавших», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+» со ссылкой на очевидца. Пользователям соцсетей горящий транспорт напомнил автобус представителей «Стаи Екб». Еще 16 октября уральские тусовщики прокатились на школьном пати-басе с горожанами по барам и клубам Екатеринбурга. Акция была проведена в преддверии празднования Хэллоуина.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там сообщили, что информация о пожаре отсутствует.
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