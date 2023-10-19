Четыре человека поборются за пост главы района в Челябинской области

20 октября 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

После отбора кандидатов конкурсной комиссией главу тайным голосованием выберут еткульские депутаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На пост главы Еткульского района (Челябинская область) претендуют четыре кандидата. Об этом URA.RU 20 октября сообщил действующий глава Юрий Кузьменков. «На пост главы района подали документы четыре кандидата. На данный момент прием документов завершен. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы состоится 23 ноября», — сообщил Кузьменков. Отбирать главу среди подавших документы кандидатов будет конкурсная комиссия. Трех членов комиссии назначил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это заместитель председателя заксобрания региона Анатолий Еремин, советник губернатора Владимир Мякуш и заместитель губернатора Сергей Сушков. Районное собрание депутатов назначило в комиссию своих представителей — председателя райсобрания Наталью Васильеву и депутатов Наталью Дельянову и Александра Лихогуба. Комиссии предстоит отобрать кандидатов на должность главы. Окончательное решение о том, кто из отобранных кандидатов станет главой, остается за депутатами районного собрания. Их заседание состоится в конце ноября. Выборы связаны с истечением срока полномочий Юрия Кузьменкова. Он был избран по аналогичной процедуре в ноябре 2018 года. По информации URA.RU, Кузьменков подал документы для участия в конкурсе и намерен сохранить пост за собой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На пост главы Еткульского района (Челябинская область) претендуют четыре кандидата. Об этом URA.RU 20 октября сообщил действующий глава Юрий Кузьменков. «На пост главы района подали документы четыре кандидата. На данный момент прием документов завершен. Конкурс по отбору кандидатов на должность главы состоится 23 ноября», — сообщил Кузьменков. Отбирать главу среди подавших документы кандидатов будет конкурсная комиссия. Трех членов комиссии назначил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это заместитель председателя заксобрания региона Анатолий Еремин, советник губернатора Владимир Мякуш и заместитель губернатора Сергей Сушков. Районное собрание депутатов назначило в комиссию своих представителей — председателя райсобрания Наталью Васильеву и депутатов Наталью Дельянову и Александра Лихогуба. Комиссии предстоит отобрать кандидатов на должность главы. Окончательное решение о том, кто из отобранных кандидатов станет главой, остается за депутатами районного собрания. Их заседание состоится в конце ноября. Выборы связаны с истечением срока полномочий Юрия Кузьменкова. Он был избран по аналогичной процедуре в ноябре 2018 года. По информации URA.RU, Кузьменков подал документы для участия в конкурсе и намерен сохранить пост за собой.