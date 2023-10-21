В ООН назвали число палестинцев, покинувших свои дома

ООН: около миллиона жителей Газы покинули свои дома в связи с эскалацией
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, колонна, эвакуация, машины, украина, мариуполь, следы от пуль, беженцы, автомобиль, гуманитарная катастрофа
В ООН проанализировали данные о перемещениях жителей сектора Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа с момента последнего обострения палестино-израильского конфликта приблизилось к миллиону человек. С таким заявлением выступили сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Число внутренне перемещенных лиц с начала боевых действий достигло миллиона человек, из них более 352 тысяч нашли приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам. Около 55 тысяч человек проживают в другом приюте», — пояснили в УКГВ, передает ТАСС.

Ранее израильская сторона объявила, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа после того, как завершится эвакуация мирных жителей. С территории собирались вывести более миллиона человек. Сейчас агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам занимается срочной эвакуацией пяти школ в регионе, ставшими приютами для перемещенных граждан.

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Число покинувших свои дома жителей сектора Газа с момента последнего обострения палестино-израильского конфликта приблизилось к миллиону человек. С таким заявлением выступили сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). «Число внутренне перемещенных лиц с начала боевых действий достигло миллиона человек, из них более 352 тысяч нашли приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам. Около 55 тысяч человек проживают в другом приюте», — пояснили в УКГВ, передает ТАСС. Ранее израильская сторона объявила, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа после того, как завершится эвакуация мирных жителей. С территории собирались вывести более миллиона человек. Сейчас агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам занимается срочной эвакуацией пяти школ в регионе, ставшими приютами для перемещенных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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