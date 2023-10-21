В ООН назвали число палестинцев, покинувших свои дома

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа с момента последнего обострения палестино-израильского конфликта приблизилось к миллиону человек. С таким заявлением выступили сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Число внутренне перемещенных лиц с начала боевых действий достигло миллиона человек, из них более 352 тысяч нашли приют в школах Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам. Около 55 тысяч человек проживают в другом приюте», — пояснили в УКГВ, передает ТАСС.
Ранее израильская сторона объявила, что планирует провести наземную операцию в секторе Газа после того, как завершится эвакуация мирных жителей. С территории собирались вывести более миллиона человек. Сейчас агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам занимается срочной эвакуацией пяти школ в регионе, ставшими приютами для перемещенных граждан.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.