20 октября 2023

БАПОР срочно эвакуирует приюты в Газе после требований Израиля

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, подстанция, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, подстанция скорой медицинской помощи, скорая помошь
БАПОР сожалеет о решении Израиля Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Срочную эвакуацию пяти школ в секторе Газа, ставшими приютами для перемещенных жителей, объявило Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщили в организации.

«Израиль проинформировал нас о необходимости как можно скорее эвакуировать людей из всех этих зданий (5 школ», — передает заявление БАПОР телеканал Sky News Arabiya. В организации выразили сожаление о требовании израильской стороны, отметив, что безуспешно пытались его опротестовать.

Ранее Израиль объявил, что планирует планирует провести наземную операцию в секторе Газа после того, как завершится эвакуация мирных жителей. С территории планируется вывести более миллиона мирных жителей.

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Срочную эвакуацию пяти школ в секторе Газа, ставшими приютами для перемещенных жителей, объявило Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщили в организации. «Израиль проинформировал нас о необходимости как можно скорее эвакуировать людей из всех этих зданий (5 школ», — передает заявление БАПОР телеканал Sky News Arabiya. В организации выразили сожаление о требовании израильской стороны, отметив, что безуспешно пытались его опротестовать. Ранее Израиль объявил, что планирует планирует провести наземную операцию в секторе Газа после того, как завершится эвакуация мирных жителей. С территории планируется вывести более миллиона мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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