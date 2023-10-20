БАПОР срочно эвакуирует приюты в Газе после требований Израиля

21 октября 2023 в 03:54 Размер текста - 17 +

БАПОР сожалеет о решении Израиля Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Срочную эвакуацию пяти школ в секторе Газа, ставшими приютами для перемещенных жителей, объявило Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщили в организации. «Израиль проинформировал нас о необходимости как можно скорее эвакуировать людей из всех этих зданий (5 школ», — передает заявление БАПОР телеканал Sky News Arabiya. В организации выразили сожаление о требовании израильской стороны, отметив, что безуспешно пытались его опротестовать. Ранее Израиль объявил, что планирует планирует провести наземную операцию в секторе Газа после того, как завершится эвакуация мирных жителей. С территории планируется вывести более миллиона мирных жителей.

Срочную эвакуацию пяти школ в секторе Газа, ставшими приютами для перемещенных жителей, объявило Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщили в организации. «Израиль проинформировал нас о необходимости как можно скорее эвакуировать людей из всех этих зданий (5 школ», — передает заявление БАПОР телеканал Sky News Arabiya. В организации выразили сожаление о требовании израильской стороны, отметив, что безуспешно пытались его опротестовать. Ранее Израиль объявил, что планирует планирует провести наземную операцию в секторе Газа после того, как завершится эвакуация мирных жителей. С территории планируется вывести более миллиона мирных жителей.