В Екатеринбурге придумали, как улучшить движение общественного транспорта

Автобусные переводчики Екатеринбурга получат право на заключение трехлетнего контракта на перевозку пассажиров. Более длительный срок договора позволит легче просчитывать прибыли, прогнозировать риски и планировать развитие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
«Трехлетнее гарантированное обеспечение загрузки позволяет предпринимателям участвовать в таких федеральных программах, как „Мобильный город“ — лизинговое кредитование на льготных условиях на срок от трех до пяти лет для приобретения автобусов большей вместимости», — говорится в сообщении.
В мэрии уточняют, что в этом заинтересованы перевозчики всех 69 автобусных маршрутов, так как они смогут повысить свою материальную базу. Также благодаря этому городские власти смогут улучшить уровень транспортного обслуживания населения.
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