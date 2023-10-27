В Екатеринбурге придумали, как улучшить движение общественного транспорта Улучшить общественный транспорт в Екатеринбурге хотят с помощью новой системы 27 октября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 + Всего в Екатеринбурге 69 автобусных маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автобусные переводчики Екатеринбурга получат право на заключение трехлетнего контракта на перевозку пассажиров. Более длительный срок договора позволит легче просчитывать прибыли, прогнозировать риски и планировать развитие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. «Трехлетнее гарантированное обеспечение загрузки позволяет предпринимателям участвовать в таких федеральных программах, как „Мобильный город“ — лизинговое кредитование на льготных условиях на срок от трех до пяти лет для приобретения автобусов большей вместимости», — говорится в сообщении. В мэрии уточняют, что в этом заинтересованы перевозчики всех 69 автобусных маршрутов, так как они смогут повысить свою материальную базу. Также благодаря этому городские власти смогут улучшить уровень транспортного обслуживания населения. Автобусные переводчики Екатеринбурга получат право на заключение трехлетнего контракта на перевозку пассажиров. Более длительный срок договора позволит легче просчитывать прибыли, прогнозировать риски и планировать развитие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. «Трехлетнее гарантированное обеспечение загрузки позволяет предпринимателям участвовать в таких федеральных программах, как „Мобильный город“ — лизинговое кредитование на льготных условиях на срок от трех до пяти лет для приобретения автобусов большей вместимости», — говорится в сообщении. В мэрии уточняют, что в этом заинтересованы перевозчики всех 69 автобусных маршрутов, так как они смогут повысить свою материальную базу. Также благодаря этому городские власти смогут улучшить уровень транспортного обслуживания населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям