В Екатеринбурге придумали, как улучшить движение общественного транспорта

Улучшить общественный транспорт в Екатеринбурге хотят с помощью новой системы
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, автобус, маршрут, пассажиры, вечер
Всего в Екатеринбурге 69 автобусных маршрутов Фото:

Автобусные переводчики Екатеринбурга получат право на заключение трехлетнего контракта на перевозку пассажиров. Более длительный срок договора позволит легче просчитывать прибыли, прогнозировать риски и планировать развитие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

«Трехлетнее гарантированное обеспечение загрузки позволяет предпринимателям участвовать в таких федеральных программах, как „Мобильный город“ — лизинговое кредитование на льготных условиях на срок от трех до пяти лет для приобретения автобусов большей вместимости», — говорится в сообщении.

В мэрии уточняют, что в этом заинтересованы перевозчики всех 69 автобусных маршрутов, так как они смогут повысить свою материальную базу. Также благодаря этому городские власти смогут улучшить уровень транспортного обслуживания населения.

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Автобусные переводчики Екатеринбурга получат право на заключение трехлетнего контракта на перевозку пассажиров. Более длительный срок договора позволит легче просчитывать прибыли, прогнозировать риски и планировать развитие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. «Трехлетнее гарантированное обеспечение загрузки позволяет предпринимателям участвовать в таких федеральных программах, как „Мобильный город“ — лизинговое кредитование на льготных условиях на срок от трех до пяти лет для приобретения автобусов большей вместимости», — говорится в сообщении. В мэрии уточняют, что в этом заинтересованы перевозчики всех 69 автобусных маршрутов, так как они смогут повысить свою материальную базу. Также благодаря этому городские власти смогут улучшить уровень транспортного обслуживания населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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