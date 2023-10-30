В челябинском селе кандидат на пост главы привлекался за браконьерство

31 октября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

За незаконным отстрелом медведицы с медвежатами политика поймали в 2017 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кандидат на пост главы села Бедярыш Катав-Ивановского района (Челябинская область) Олег Малахов привлекался к уголовной ответственности за браконьерство. Как стало известно URA.RU, за этим занятием Малахова обнаружили инспекторы районного охотхозяйства в 2017 году. «Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Бедярышского сельского поселения состоялся 19 октября. По результатам конкурса победителями призваны два кандидата: Малахов Олег Владимирович и Мирасова Марина Николаевна», — отмечено в протоколе конкурсной комиссии. По данным URA.RU, в 2017 году Малахов незаконно застрелил медведицу с двумя медвежатами. Уголовное дело в октябре было возбуждено по статьям 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и 258 УК РФ (незаконная охота). Спустя два года расследования по первой из статей уплачен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, по второй следствие было прекращено из-за истекшего срока давности, что реабилитирующим основанием не является. В настоящий момент заканчиваются полномочия Натальи Шаюковой, которая возглавляла поселение на протяжении 10 лет. Шаюкова предпочла не отвечать на вопросы URA.RU. Конкурсная комиссия подвела итоги 19 октября. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, выборы составом депутатов районного совета состоятся 3 ноября. До Малахова удалось дозвониться, но связь прервалась. Позже политик на звонок не ответил. Бедярыш известен среди сноубайкеров. Населенный пункт является популярным местом проведения соревнований по гонкам на снегоходах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат на пост главы села Бедярыш Катав-Ивановского района (Челябинская область) Олег Малахов привлекался к уголовной ответственности за браконьерство. Как стало известно URA.RU, за этим занятием Малахова обнаружили инспекторы районного охотхозяйства в 2017 году. «Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Бедярышского сельского поселения состоялся 19 октября. По результатам конкурса победителями призваны два кандидата: Малахов Олег Владимирович и Мирасова Марина Николаевна», — отмечено в протоколе конкурсной комиссии. По данным URA.RU, в 2017 году Малахов незаконно застрелил медведицу с двумя медвежатами. Уголовное дело в октябре было возбуждено по статьям 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и 258 УК РФ (незаконная охота). Спустя два года расследования по первой из статей уплачен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, по второй следствие было прекращено из-за истекшего срока давности, что реабилитирующим основанием не является. В настоящий момент заканчиваются полномочия Натальи Шаюковой, которая возглавляла поселение на протяжении 10 лет. Шаюкова предпочла не отвечать на вопросы URA.RU. Конкурсная комиссия подвела итоги 19 октября. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, выборы составом депутатов районного совета состоятся 3 ноября. До Малахова удалось дозвониться, но связь прервалась. Позже политик на звонок не ответил. Бедярыш известен среди сноубайкеров. Населенный пункт является популярным местом проведения соревнований по гонкам на снегоходах.