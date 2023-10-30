В челябинском селе кандидат на пост главы привлекался за браконьерство

Кандидат на пост главы села Бедярыш Катав-Ивановского района (Челябинская область) Олег Малахов привлекался к уголовной ответственности за браконьерство. Как стало известно URA.RU, за этим занятием Малахова обнаружили инспекторы районного охотхозяйства в 2017 году.
«Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Бедярышского сельского поселения состоялся 19 октября. По результатам конкурса победителями призваны два кандидата: Малахов Олег Владимирович и Мирасова Марина Николаевна», — отмечено в протоколе конкурсной комиссии.
По данным URA.RU, в 2017 году Малахов незаконно застрелил медведицу с двумя медвежатами. Уголовное дело в октябре было возбуждено по статьям 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и 258 УК РФ (незаконная охота). Спустя два года расследования по первой из статей уплачен судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, по второй следствие было прекращено из-за истекшего срока давности, что реабилитирующим основанием не является.
В настоящий момент заканчиваются полномочия Натальи Шаюковой, которая возглавляла поселение на протяжении 10 лет. Шаюкова предпочла не отвечать на вопросы URA.RU. Конкурсная комиссия подвела итоги 19 октября. Как URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии, выборы составом депутатов районного совета состоятся 3 ноября. До Малахова удалось дозвониться, но связь прервалась. Позже политик на звонок не ответил.
Бедярыш известен среди сноубайкеров. Населенный пункт является популярным местом проведения соревнований по гонкам на снегоходах.
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