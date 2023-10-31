31 октября 2023

Челябинку, подозреваемую в сексе с учеником, отстранят от работы

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Молодого педагога отстранят от работы после того, как она вернется с больничного Фото:

Учительницу из Октябрьского района Челябинской области, которую подозревают в интимной связи с подростком, отстранят от работы. Женщина находится на больничном с 23 октября.

«Педагог находится на больничном с 23 октября. Как только педагог выйдет с больничного, то будет сразу отстранен от работы», — передает слова минобразования издание «КП-Челябинск».

Уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) против педагога возбудили 26 октября. Сообщалось, что женщина продолжает обучать детей, несмотря на следствие. В числе ее учеников и 15-летний подросток, с которым у нее была половая связь.

Заявление на 26-летнюю учительницу поступило в полицию в начале октября. В случае доказательства вины ей грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.

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Учительницу из Октябрьского района Челябинской области, которую подозревают в интимной связи с подростком, отстранят от работы. Женщина находится на больничном с 23 октября. «Педагог находится на больничном с 23 октября. Как только педагог выйдет с больничного, то будет сразу отстранен от работы», — передает слова минобразования издание «КП-Челябинск». Уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) против педагога возбудили 26 октября. Сообщалось, что женщина продолжает обучать детей, несмотря на следствие. В числе ее учеников и 15-летний подросток, с которым у нее была половая связь. Заявление на 26-летнюю учительницу поступило в полицию в начале октября. В случае доказательства вины ей грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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