Челябинку, подозреваемую в сексе с учеником, отстранят от работы

01 ноября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Молодого педагога отстранят от работы после того, как она вернется с больничного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учительницу из Октябрьского района Челябинской области, которую подозревают в интимной связи с подростком, отстранят от работы. Женщина находится на больничном с 23 октября. «Педагог находится на больничном с 23 октября. Как только педагог выйдет с больничного, то будет сразу отстранен от работы», — передает слова минобразования издание «КП-Челябинск». Уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) против педагога возбудили 26 октября. Сообщалось, что женщина продолжает обучать детей, несмотря на следствие. В числе ее учеников и 15-летний подросток, с которым у нее была половая связь. Заявление на 26-летнюю учительницу поступило в полицию в начале октября. В случае доказательства вины ей грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.

Учительницу из Октябрьского района Челябинской области, которую подозревают в интимной связи с подростком, отстранят от работы. Женщина находится на больничном с 23 октября. «Педагог находится на больничном с 23 октября. Как только педагог выйдет с больничного, то будет сразу отстранен от работы», — передает слова минобразования издание «КП-Челябинск». Уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) против педагога возбудили 26 октября. Сообщалось, что женщина продолжает обучать детей, несмотря на следствие. В числе ее учеников и 15-летний подросток, с которым у нее была половая связь. Заявление на 26-летнюю учительницу поступило в полицию в начале октября. В случае доказательства вины ей грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.